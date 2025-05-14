NVİ'den ehliyet yenilemek isteyenlere sağlık muayenesi uyarısı... Sağlık raporu ve yenileme işlemlerinde bunlara dikkat!

Yeni ehliyet alacak veya mevcut ehliyetini yenileyecek vatandaşların sağlık raporu alması gerekmektedir. Bu işlem için ilk adım E-Devlet üzerinden "KİŞİSEL SAĞLIK BİLGİ FORMU"nu doldurmak ve onaylamaktır. E-Devlet'e giriş yaptıktan sonra arama bölümüne bu ifadeyi yazarak yeni başvuru yapabilir ve formu eksiksiz doldurabilirsiniz.

Sağlık raporları, başvuru sonrasında E-RAPOR olarak düzenlenmektedir. Aile hekimleri, E-Devlet üzerinden başvuru yapılmamışsa rapor düzenleyememektedir. Aynı şekilde E-Rapor olarak düzenlenmemiş fiziki raporlar da nüfus müdürlüklerince kabul edilmemektedir.

Vatandaşlar, kayıtlı oldukları aile hekimlerinden sağlık raporu alabileceği gibi, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve T.C. Sağlık Bakanlığı ruhsatlı özel sağlık kuruluşlarına da başvurabilirler.

NVİ'nin Hatırlatma Mesajı:

"01.01.2016 tarihinden önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerinin geçerliliği 31.07.2025 tarihinde sona erecek olup bu tarihe kadar değiştirilmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacaktır. Mağduriyet yaşanmaması için 31.07.2025 tarihinden önce 15,00 TL ücret ödeyerek, sağlık raporu ve biyometrik fotoğraf ile nüfus müdürlüklerine randevu.nvi.gov.tr adresinden veya Alo 199 çağrı merkezinden randevu alarak başvuru yapabilirsiniz."

Ehliyet Yenileme Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, aşağıdaki yöntemlerle nüfus müdürlüklerinden randevu alabilirler:

Alo 199 Çağrı Merkezi

Mobil Uygulama (NVİ)

"nvi.gov.tr" internet adresi

Randevu aldıktan sonra, başvuru için gerekli belgeleri tamamlayarak nüfus müdürlüğüne gitmeniz gerekmektedir. Ehliyet yenileme başvurusu için gerekli belgeler şunlardır:

Eski sürücü belgesi

15,00 TL başvuru ücreti ödendiğine dair belge

Yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporu (E-Rapor olmalı)

Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adres bilgisi

Başvurunuzun ardından yeni sürücü belgeniz, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adresinize teslim edilecektir. Bu süreçte araç kullanabilmeniz için nüfus müdürlüklerinden veya E-Devlet üzerinden alabileceğiniz geçici sürücü belgesi geçerli olacaktır.