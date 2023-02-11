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O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"

Kahramanmaraş depremi sonrası Azerbaycan'da Bakü sokaklarında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada çok konuşuldu. Fotoğrafta eski model kırmızı araba ve üzerinde yardım malzemeleri görünüyordu.

11 Şubat 2023 | 11:15
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O fotoğrafın hikayesi: "Arabam eski olsa da kalbim zengin"

Fotoğraftaki isim Server Beşirli (34) AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeş ülkede yaşanan depremler nedeniyle çok üzüldüğünü ve bir nebze de olsun yardım etmeyi istediğini söyledi.

KARDEŞ ÜLKEMİZE YARDIM ETMEK BİZİM BORCUMUZ

Deprem bölgesinde havanın çok soğuk olduğunu, insanların evlerine giremediğini söyleyen Beşirli, "O insanlar için verebileceğim sıcak giysi ve yataklardır. Elimden gelen buydu. Yardımlar bugün de sürüyor. Eş, dost, akraba beni arıyorlar ve yardımlarını ulaştırmamı istiyorlar. Yardımları topluyorum ve götürüp toplama merkezine teslim ediyorum. Arabam eski olsa da kalbimiz temiz ve zengin. Kardeş ülkemize yardım etmek bizim borcumuz." dedi.

Beşirli, "Fotoğrafım tesadüfen çekildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Yardımı bu amaçla yapmıyordum. Çok sayıda telefon eden var. Türkiye'den arayıp teşekkür ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Allah Türkiye'nin yardımcısı olsun. Eğer götürseler ben deprem bölgesine gidip gönüllü şekilde yardım etmek istiyorum." diye konuştu.

Server Beşirli ile yardım çalışmalarına katılan kuzeni İmamverdi Beşirli de "Türkiye için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Tüm Azerbaycan halkı Türkiye'nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'Yİ GÖRÜNCE ÇOK AĞLADIM

Beşirli'nin anneannesi Mahizer Memmedova ise duygularını "Televizyonda Türkiye'yi görünce çok ağladım. Torunum geldi ve Türkiye'de depremzedelerin üşüdüğünü söyledi. Ben de hepsini götür dedim. Yorganlarımı verdim götürdü." dedi.

TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

AA'nın haberine göre Beşirli, yardım toplama merkezinde Türkiye-Azerbaycan İş Adamları ve Sanayiciler Birliği (TÜİB) yetkilileriyle karşılaştı. TÜİB Başkanı Hüseyin Büyükfırat, Azerbaycan'dan giden yardımların dağıtımı için Adıyaman'da merkez kuracaklarını söyledi ve "Server kardeşimizi de bir iki gün içerisinde oraya görevli olarak göndereceğiz." bilgisini paylaştı.
 

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