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OECD'den “küresel borçluluk” uyarısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Sermaye Piyasaları ve Finansal Kuruluşlar Dairesi Başkanı Serdar Çelik, salgın zamanında pek çok devletin harcamalar anlamında muslukları açmak zorunda kaldığını, bu sayede piyasaların çalıştığını ve işsizlik oranının düzeltilmesine dair pek çok devletin kamu harcamalarını artırdığını söyledi.

07 Ekim 2024 | 10:00
OECD'den “küresel borçluluk” uyarısı

Salgın döneminde yapılması gereken müdahalelerin yapıldığını ancak her müdahalenin yan etkileri olduğunu dile getiren Çelik, şunları kaydetti: 

"O yan etkiyi dünya enflasyon olarak yaşadı. Bugün dünyada enflasyon açısından hava daha pozitif. Yakın zamanda faiz indirimleri başladı ancak biz genelde şu noktaya dikkat ediyoruz, dünyada borçluluk oranları çok yüksek olduğu için hem şirketlerin hem de devletlerin bu durumu yakından takip etmesi gerekiyor. Küresel piyasalar açısından, faizlerin düşmesini beklesek de düşeceği seviye salgın öncesi döneme kıyasla daha yüksek olacak. Yani dengeye ulaşacağımız nokta, son 10 yılda neredeyse sıfır faizle çok ucuza borçlandığımız dönem gibi olmayacak. Bugünkü seviyelerin altında olsa da daha orta bir seviyede dengelenecek. Bu da mevcut borçluluk nedeniyle borç ödeme maliyetlerini herkes için artıracak. Devletlerin bütçelerinde kesintiler olacak, şirketler zorlanacak. OECD olarak, bu sürecin yakından izlenmesi gerektiğini düşünüyoruz." 

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