ÖGG 115. sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için heyecan dorukta. Binlerce adayın katılacağı bu önemli sınav için geri sayım devam ediyor.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel güvenlik adaylarının merakla beklediği 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi belli oldu. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ÖGG sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Özel güvenlik eğitim kurumları, kursiyerlerin fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini ÖGNET sistemine yükledikten sonra hazırlanan sınav giriş belgeleri, 31 Mayıs - 14 Haziran 2025 tarihleri arasında adaylara teslim edildi. Adayların, belgelerindeki bilgileri kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik sınav sonuçları 18 Temmuz 2025'te ilan edilecek. Sonuçlara yapılacak itirazlar 21-23 Temmuz tarihleri arasında alınacak, itiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025'te duyurulacak.

Ayrıca, bir sonraki 116. dönem ÖGG sınavının ise 24 Ağustos 2025 Pazar günü düzenleneceği açıklandı.

SINAV SÜRESİ VE KAPSAMI

Sınavın süresi ve soru sayısı, adayların silahlı ya da silahsız katılım durumuna göre farklılık gösteriyor:

Silahlı sınav: Toplam 125 soru (100 genel bilgi + 25 silah bilgisi) ve 150 dakika süre.

Silahsız sınav: 100 genel bilgi sorusu ve 120 dakika süre.

Silah farkı sınavı: 25 silah bilgisi sorusu ve 30 dakika süre.

SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

Her doğru cevap 1 puan değerinde olacak (silah farkı sınavında her doğru cevap 2 puan). Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, yanlış cevaplar puan kaybına neden olmayacak. Sınav, adayların bilgi hakimiyetini objektif bir şekilde ölçmeyi hedefliyor.