ARA
DOLAR
39,60
-0,03%
DOLAR
EURO
46,05
0,40%
EURO
GRAM ALTIN
4219,84
-1,66%
GRAM ALTIN
BIST 100
9448,90
3,36%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • ÖGG 115. sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ÖGG 115. sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adayların heyecanla beklediği 115. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Sınavı için kısa bir süre kaldı. Peki ÖGG 115. sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

24 Haziran 2025 | 15:03
ÖGG 115. sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Özel Güvenlik sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından organize edilen 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı için heyecan dorukta. Binlerce adayın katılacağı bu önemli sınav için geri sayım devam ediyor.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

Özel güvenlik adaylarının merakla beklediği 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi belli oldu. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ÖGG sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Özel güvenlik eğitim kurumları, kursiyerlerin fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini ÖGNET sistemine yükledikten sonra hazırlanan sınav giriş belgeleri, 31 Mayıs - 14 Haziran 2025 tarihleri arasında adaylara teslim edildi. Adayların, belgelerindeki bilgileri kontrol etmeleri büyük önem taşıyor.

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Özel Güvenlik sınav sonuçları 18 Temmuz 2025'te ilan edilecek. Sonuçlara yapılacak itirazlar 21-23 Temmuz tarihleri arasında alınacak, itiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025'te duyurulacak.

Ayrıca, bir sonraki 116. dönem ÖGG sınavının ise 24 Ağustos 2025 Pazar günü düzenleneceği açıklandı.

SINAV SÜRESİ VE KAPSAMI

Sınavın süresi ve soru sayısı, adayların silahlı ya da silahsız katılım durumuna göre farklılık gösteriyor:

Silahlı sınav: Toplam 125 soru (100 genel bilgi + 25 silah bilgisi) ve 150 dakika süre.
Silahsız sınav: 100 genel bilgi sorusu ve 120 dakika süre.
Silah farkı sınavı: 25 silah bilgisi sorusu ve 30 dakika süre.

SINAV DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA

Her doğru cevap 1 puan değerinde olacak (silah farkı sınavında her doğru cevap 2 puan). Sınav değerlendirmesi 100 tam puan üzerinden yapılacak olup, yanlış cevaplar puan kaybına neden olmayacak. Sınav, adayların bilgi hakimiyetini objektif bir şekilde ölçmeyi hedefliyor.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4219,84 -1,66%
  • ALTIN ONS 3312,72 -1,68%
  • BIST 100 9448,9 3,36%
  • DOLAR/JAPON YENI 144,903 -0,855%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,3714 -0,1518%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,375 0,0929%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6044 -0,0275%
  • EURO/DOLAR 1,1611 0,2863%
  • EURO/TURK LIRASI 46,0488 0,3965%
  • STERLIN/DOLAR 1,36165 0,66946%
Borsa Haberleri
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
GERİ
İLERİ
24 Haziran borsada gün sonu rakamları
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
Yarın 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL