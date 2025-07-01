ÖGG sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı! İşte 115. dönem özel güvenlik sınav soruları

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı, geçtiğimiz hafta sonu başarıyla tamamlandı. Bu senenin üçüncü oturumu olan ÖGG sınavının sona ermesiyle birlikte, binlerce aday şimdi yaptıkları netleri hesaplamak ve sonuçlar hakkında fikir edinmek için heyecanla bekleyişe geçti.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan kılavuza göre, 115. Dönem ÖGG Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soru kitapçıkları ve cevap anahtarları 1 Temmuz 2025 Salı günü (bugün) erişime açıldı. Adaylar, A ve B kitapçıklarına ve ilgili cevap anahtarlarına EGM'nin resmi web sitesi üzerinden (www.egm.gov.tr/ozelguvenlik/duyurular) PDF formatında ulaşabilirler. Bu sayede adaylar, kendi netlerini hesaplayarak başarı durumlarına dair ön bir değerlendirme yapma fırsatı buldu.

ÖGG SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

115. DÖNEM ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların en çok merak ettiği konulardan biri olan sınav sonuçları için de tarih belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sınav takvimine göre, 115. Dönem ÖGG sınav sonuçları 18 Temmuz 2025 Cuma günü ilan edilecek. Adaylar, sınav sonuçlarını onlineislemler.egm.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve güvenlik kodu ile sorgulayabilecekler.

İTİRAZ SÜRECİ NASIL OLACAK?

Soru kitapçıklarına yönelik itirazlar 2-4 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılabilecekken, bu itirazların sonuçları ise 11 Temmuz 2025'te açıklanacak. Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen adaylar ise 21-23 Temmuz 2025 tarihleri arasında ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri aracılığıyla başvuruda bulunabilecekler. İtirazların geçerli sayılabilmesi için Halk Bankası şubelerine 350 TL ücret yatırılması gerekiyor. İtiraz sonuçları ise 24 Temmuz 2025 tarihinde duyurulacak.

Sınav değerlendirme sistemine göre, silahsız sınavda 100 adet genel soru 1'er puan üzerinden değerlendirilirken, başarılı olmak için en az 60 puan almak gerekiyor. Silahlı sınavda ise 100 adet genel soru 1'er puan, 25 adet silah bilgisi sorusu 2'şer puan ve poligonda yapılan 5 atışın her biri 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu sınavda da genel sorular ve silah bilgisi toplamında en az 60 puan ortalamasına ulaşmak başarı için şart koşuluyor.