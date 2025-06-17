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ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim sınav tarihi

Güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin katılacağı Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı için geri sayım başladı. Peki ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim sınav tarihi

17 Haziran 2025 | 10:53
ÖGG sınavı ne zaman? Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim sınav tarihi

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) adaylarının merakla beklediği 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi sınavının detayları belli oldu.Silahlı ve silahsız özel güvenlik sınavına katılacak adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. Sınavda her bir sorunun iki puan üzerinden değerlendirileceği belirtildi.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN 2025?

Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı tarihi belli oldu.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ÖGG sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak.

SINAV SÜRESİ VE KAPSAMI

Silahlı sınav: 100 genel bilgi + 25 silah bilgisi sorusu, toplam 125 soru / 150 dakika

Silahsız sınav: 100 genel bilgi sorusu / 120 dakika

Silah farkı sınavı: 25 silah bilgisi sorusu / 30 dakika

Her doğru cevap 1 puan (silah farkı sınavında 2 puan) değerinde olacak. Sınav değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılacak.

Sınav, adayların silahlı ya da silahsız katılım durumuna göre farklılık gösteriyor:

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonrası soru ve cevap anahtarları yayımlanacak. Sonuçlar 18 Temmuz'da ilen edilecek. İtirazlar 21-23 Temmuz tarihlerinde alıncak

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New York borsası yükselişle kapandı
Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
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