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Otelciler kapılarını depremzedelere açtı: 17 bölgedeki tesiste 50 bin yatak

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin konaklaması için 17 bölgedeki tesislerde yaklaşık 50 bin yatak tahsis ettiklerini bildirdi.

07 Şubat 2023 | 14:37
Son Güncellenme: 07 Şubat 2023 | 15:14
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Otelciler kapılarını depremzedelere açtı: 17 bölgedeki tesiste 50 bin yatak

İşler, yazılı açıklamasında, yüzyılın en büyük felaketinin yaşandığını, yardımlaşma ve dayanışma kampanyalarına TÜROFED olarak ilk etapta 50 bin yatağı depremzedelere tahsis ederek katıldıklarını belirtti.

Türkiye'nin hemen her bölgesinde otellerin depremzedelerin mağduriyetini gidermek üzere hazır olduğunu ve depremzedelerin konuk edilmeye başlandığını ifade eden İşler, hedeflerinin yatak sayısını 100 bine çıkarmak olduğunu dile getirdi.

İşler, tahsisler için kriz masaları, AFAD, valilikler ve mülki amirlerle koordineli olarak çalıştıklarını aktararak, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın mağduriyetini bir parça da olsa gidermek ve bu felaketin acısını, sızısını bir nebze de olsa azaltmak adına TÜROFED olarak bir çalışma başlattık. Takribi olarak 17 bölgemizde 50 bin yatağa yakın bir yatak kapasitesiyle depremzedelerimize yardım kampanyası başlattık. Onlara tesislerimizin kapılarını açarak bir yuva hissinde ağırlamayı ve bu felaketin izlerini silmelerine yardımcı olmayı istiyoruz. Bu yatak kapasitelerini bir liste halinde kurumlara iletmekteyiz. Kurumların isim listesiyle kabuller gerçekleşmeye başladı. İlk kafile de dün akşam Diyarbakırlı bir işadamının desteğiyle Bodrum ilçemize inmiştir. Bu konuda Antalya takribi 20 bin, Alanya takribi 10 bin, İzmir 3 bine yakın yatak kapasitesiyle hazır. Denizli, Kapadokya, Kayseri, Ankara, Samsun, Bolu, Çanakkale, İzmir, Foça, Çeşme, Seferihisar, Bursa, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Didim, Uşak ve Afyon bölgelerimiz olmak üzere tüm Türkiye'de ciddi bir örgütleşmeyle TÜROFED devletle el ele vermiştir."

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