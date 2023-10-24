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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Otoyol ve köprü ücretlerine bu gece yarısından geçerli olmak üzere zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için yüzde 76,5 artırıldı. İşte zamlı geçiş ücretleri...

24 Ekim 2023 | 18:14
Son Güncellenme: 25 Ekim 2023 | 11:19
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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü, "Otoyol ve köprü ücretleri, 25 Ekim 2023 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir" açıklamasıyla ücretlere zam geldiğini duyurdu.

8,50 TL olan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için yüzde 76,5 zam ile 15 TL'ye yükseltildi.

Son olarak temmuz ayında KDV'nin yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarılmasıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri geçiş ücreti, tek yön otomobil için 8,25 TL’den 8,50 TL’ye yükseltilmişti.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER VE FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜLERİNDE ZAMLI GEÇİŞ ÜCRETLERİ ŞÖYLE: 

 

Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri de zamlandı 

Çanakkale Köprüsü'nde otomobillerin geçiş ücreti 205 liradan 295 liraya çıkarıldı.

ARAÇ SINIFI - ÜCRET TARİFESİ

1 ​- 295​​ ₺
​2 – 370 ₺
​3 – 665 ₺
​4 – 740 ₺
​5 – 1400 ₺
​6 – 75 ₺. (HABER MERKEZİ)

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