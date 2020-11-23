Pfizer ve Moderna’nın ardından Astrazeneca ve Oxford aşısının araştırma sonuçları da geldi. Aşının yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı.

İngiltere’de Oxford Üniversitesi ve Astrazeneca tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 70 koruma sağladığı açıklandı.

BBC Sağlık ve Bilim Muhabiri James Gallagher, bu açıklamanın hem başarı hem hayal kırıklığı olarak görülebileceğini aktardı.

Pfizer/BioNTech ve Moderna şirketleri daha önce, geliştirdikleri aşının koronavirüse karşı yüzde 95 oranında koruma sağladığını açıklamışlardı.

Ancak Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği aşının çok daha ucuz olduğu, daha kolay depolandığı ve dünya çapında dağıtımının daha kolay olacağı biliniyor.

Yine de denetleyici kurumlar tarafından onaylanması halinde, Oxford Üniversitesi’nin aşısı koronavirüs salgınıyla mücadelede önemli rol oynayacak. (BBC Türkçe)