Özel Güvenlik (ÖGG) sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 ÖGG sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Güvenlik görevlisi olmak isteyenler için Özel Güvenlik sınavına katılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) yıl içerisinde gerçekleştirilecek tüm Özel Güvenllik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı tarihlerini paylaştı.

115.ÖGG SINAVI NE ZAMAN?

"Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı 2025" takvimine göre, Özel Güvenlik 115. Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

ÖGG SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

Özel güvenlik eğitim kurumları tarafından kursiyerlere ait fotoğrafların “Sınav Talimatı’na uygun formatta ÖGNET uygulamasına yüklendiğini kontrol ederek, doğru kimlik bilgisi ve fotoğrafı içeren “Sınav Giriş Belgelerini” adaylara 31 Mayıs-14 Haziran 2025 tarihlerinde teslim edilecek.

ÖGG SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınav süresi, silahlı sınava girecek kursiyerler için (100 adet genel soru + 25 adet silah bilgisi) 150 dakika, silahsız sınava girecek kursiyerler için (sadece 100 adet genel soru) 120 dakika, silah farkı sınavına girecek kursiyerler için (sadece 25 adet silah bilgisi) 30 dakikadır. Herhangi bir ek süre verilmeyecektir. Sınava giren adaylar ilk 30 dakika ve son 20 dakika içinde sınav salonunu terk edemeyeceklerdir.

Sınavda adaylara 100 adet çoktan seçmeli soru sorulacaktır. Her bir soru bir puan olmak üzere değerlendirme 100 puan üzerinden olacaktır. Soru grupları aynı olan adayların arka arkaya ve yan yana oturmalarına müsaade edilmeyecektir.

Silah farkı sınavına giren adaylar için 25 adet çoktan seçmeli silah bilgisi sorusu sorulacaktır. Silah farkı eğitimi almış olan adaylar sadece silah bilgisi sorularını cevaplayacaktır. Değerlendirme her bir soru iki puan olmak üzere 50 puan üzerinden yapılacaktır.

115.ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

155. dönem ÖGG sınav sonuçları EGM tarafından 18 Temmuz'da açıklanacak. Adaylar sonuçlarını ÖGNET üzerinden görüntüleyebilecek. Ardından 21-23 Temmuz'da sonuçlara itirazlar alınacak.

ÖGG TAKVİM 2025

116. dönem ÖGG - 24 Ağustos

117. dönem ÖGG - 19 Ekim

118. dönem ÖGG - 14 Aralık