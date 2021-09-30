BioNTech kurucu ortağı Dr. Özlem Türeci, koronavirüsün geleceği, varyantları ve güçlendirici aşı dozu ile ilgili açıklamalarda bulundu. “Virüs bize birkaç yıl daha eşlik edecek” diye konuşan Türeci, “Gelecekteki güçlendirici dozların 12 veya 18 ayda bir verileceğini sanıyorum” dedi.

Türeci, “The CNBC Conversation” programında Kovid-19 salgını ve aşı konularında açıklamalarda bulundu.

Kovid-19’un “halihazırda kontrol edilir hale gelmeye başladığını” vurgulayan Türeci, “salgından korkarak yaşanmaması gerektiğini, koronavirüsün birkaç yıl daha bizlerle beraber olacağını” ifade etti.

Özlem Türeci, BioNTech’in Kovid-19’un “yeni varyantlarını sürekli değerlendirmeye aldığını ve başka varyantların da ortaya çıkacağını” belirterek “Şu anda mevcut tüm varyantlar için, azalan bağışıklık yanıtını tekrar yüksek seviyelere çeken destek dozları tek başına koruyucu görünüyor.” diye konuştu.

Türeci, öte yandan, varyantları gözlemlemek zorunda olduklarını, yeni ortaya çıkacaklarda durumun bu olmayabileceğini, böyle bir şey yaşanması halinde yeni varyanta adapte olmak konusunda hızlı davranabilmek amacıyla kendilerini hazırladıklarını kaydetti.

Kovid-19 salgınından çıkış yoluna kılavuzluk edecek daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarına işaret eden Türeci, gelecekte destek dozlarının “her 12 ila 18 ayda bir” yapılabileceğini öngördü.