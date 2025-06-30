Pasifik Teknoloji'den sermaye avansı açıklaması

Pasifik Teknoloji'den dün (29 Haziran) KAP'a yapılan açıklama şöyle: 11.06.2025 tarihli Kap duyurumuzda,

Aynı tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda ortaklarımız Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'ın tahsisli sermaye artırımı yoluyla Şirketimize 1,1 milyar TL kaynak sağlama kararı aldıkları duyurulmuştu. Bu kapsamda 27.06.2025 tarihinde adı geçen 3 ortağımız tarafından her birinden eşit miktarda olmak üzere toplam 1,1 milyar TL, sermaye avansı olarak Şirketimize aktarılmıştır.