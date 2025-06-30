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Pasifik Teknoloji'den sermaye avansı açıklaması

Pasifi Teknoloji (PATEK) dün KAP'a Sermaye Avansı ödemesine ilişkin bildirimde bulundu.

30 Haziran 2025 | 01:13
Son Güncellenme: 30 Haziran 2025 | 01:15
Pasifik Teknoloji'den sermaye avansı açıklaması

Pasifik Teknoloji'den dün (29 Haziran) KAP'a yapılan açıklama şöyle: 11.06.2025 tarihli Kap duyurumuzda, 
Aynı tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar doğrultusunda ortaklarımız Fatih ERDOĞAN, Abdulkerim FIRAT ve Mehmet ERDOĞAN'ın tahsisli sermaye artırımı yoluyla Şirketimize 1,1 milyar TL kaynak sağlama kararı aldıkları duyurulmuştu. Bu kapsamda 27.06.2025 tarihinde adı geçen 3 ortağımız tarafından her birinden  eşit miktarda olmak üzere  toplam 1,1 milyar TL, sermaye avansı olarak Şirketimize aktarılmıştır. 

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Anadolu Efes, Sabancı, Aselsan... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
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Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 4 şirket
SPK'dan açığa satışta yeni karar
Bedelsiz kararını duyurdu: Yüzde 150
Borsada dün geri alım yapan 8 şirket (26 Haziran)
Sasa Polyester'den teşvik tutarı açıklaması
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Dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (26 Haziran)
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