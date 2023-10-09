Peugeot Ekim kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye ekim ayı boyunca devam edecek kampanyasını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde kredi ve takas desteği seçenekleri sunuluyor.

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TİCARİ ARAÇLAR

PEUGEOT Rifter'da 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği var. Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL'ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.