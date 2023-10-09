Peugeot Ekim kampanyasını duyurdu

Peugeot Türkiye ekim ayı boyunca devam edecek kampanyasını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde kredi ve takas desteği seçenekleri sunuluyor.
1
Yeni 2008
Yeni 2008, 220 bin TL için 12 ay vadeli, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
2
408
250 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
3
308
Peugeot'un hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle satılıyor.
4
SUV 3008
250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanılabiliyor.
5
SUV 5008
270 bin TL için 6 ay vadeli, yüzde 1,59 faizli kredi seçeneği sunuluyor.
6
Peugeot 208
120 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğinden yararlanabiliyor.
7
Yeni 508
170 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri sunuluyor.
8
TİCARİ ARAÇLAR
PEUGEOT Rifter'da 150 bin TL için 12 ay yüzde 0,99 faizli kredi seçeneği var. Partner Van, Expert Van, Expert Combi Van, Expert Traveller ve Boxer Van ise bireysel müşterilere 180 bin TL'ye kadar 18 ay vadeli yüzde 1,59 faizli kredi veya ticari müşterilere 200 bin TL'ye kadar 6 ay vadeli yüzde 1,69 faizli kredi seçeneğiyle destekleniyor.