Piyasalar güne nasıl başladı? (25 Ocak 2023)

Dünya genelinde resesyon endişesinin güçlenmeye devam etmesi risk iştahını olumsuz etkilerken, açıklanan şirket finansal sonuçları ile hisse ve sektör bazlı ayrışmaların arttığı görülüyor.

ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilere göre imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) sırasıyla 46,8 ve 46,6 ile beklentileri geride bıraksa da, verilerin hala daralmaya işaret etmesi ekonomiye ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Öte yandan, ülkede açıklanan şirket karlılıkları piyasa öngörülerinin üzerinde gerçekleşse de gelecek döneme ilişkin tahminlerinin çoğunlukla olumsuz olması pay piyasalarını baskılıyor.

Dün açıklanan şirket finansal sonuçlarına göre, ABD'li teknoloji şirketlerinden Microsoft'un net karı, geçen yılın ekim-aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12 azaldı.

General Electric söz konusu dönemde 21,8 milyar dolar gelir elde ederek beklentileri geride bırakırken, Johnson&Johnson'ın geliri 23,7 milyar dolarla piyasa öngörülerinin altında kaldı.

Söz konusu gelişmeler sonrası ABD'de 3 aylık hazine bonosu ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 125 baz puana çıkarak ülkede resesyon endişelerinin güçlendiğine işaret etti.

Analistler, bugün de piyasalar açıkken Boeing'in, piyasalar kapandıktan sonra da Tesla ve IBM'in finansal sonuçlarının açıklanmasının beklendiğini söyledi.

Dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,07 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,27 değer kaybederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,31 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede açıklanan imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdı.

Buna göre, imalat sanayi PMI bölge genelinde 50 seviyesinin altında kalarak daralmaya işaret ederken, hizmet sektörü PMI Almanya ve Avro Bölgesi'nde 50'nin üzerinde gerçekleşti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyeleri şahin yönlendirmelere devam ederken, ECB kurul üyesi Gediminas Simkus bankanın faiz artırım hızını yavaşlatmaması gerektiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek hafta 50 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bu durum avro/dolar paritesini desteklemeye devam ediyor.

Yükseliş eğilimini üst üste beşinci işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi 1,0900'la son 10 ayın zirvesine yakın işlem görmeyi sürdürüyor.

Dün bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,35 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,24 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne düşüşle başladı.

Asya piyasalarının önemli bölümünde yeni yıl tatili nedeniyle bugün de işlem gerçekleşmezken, Güney Kore piyasaları iki günlük tatilin ardından bugün açıldı.

Bölgede Avustralya ve Yeni Zelanda'da açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri geride bırakması, iki ülke merkez bankasının şahin politikalarına devam edeceğine yönelik endişeleri güçlendirdi.

Analistler, Çin'de piyasaların hafta boyunca işleme kapalı kalmaya devam edeceğini kaydederek, Hong Kong borsasının yarın işleme açılacağını söyledi.

Japonya'da açıklanan verilere göre, öncü endeks kasımda 97,4'e geriledi.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükseldi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,70 değer kaybıyla 5.366,52 puandan tamamladı.

Dün, yatay seyirle 18,8008'den kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,8020'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt içinde ayrıca bilanço sezonunun da başlayacağını dile getirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.300 ve 5.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydeden analistler, 5.500 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ocak ayı reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı

12.00 Almanya, ocak ayı Ifo iş dünyası güven endeksi