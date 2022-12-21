Piyasalarda bugün hangi veriler takip edilecek?

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek yıl boyunca faiz artırımlarına devam edeceği beklentileriyle geçen haftadan bu yana satış baskısı altında kalan pay piyasalarında, artan tahvil faizleriyle oynaklık devam etti.

Tahvil faizlerindeki artışta, dün Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) sürpriz bir şekilde getiri eğrisi hedef bandını her iki yönde 25 baz puan genişleterek artı/eksi yüzde 0,50 olarak belirlemesi etkili oldu. Bankanın uzun vadeli tahvil faizlerinde yükselişe izin veren bu kararı, ultra gevşek para politikasını terk etmeye yönelik bir adım olarak algılanırken, açıklamayla birlikte Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,26'dan yüzde 0,45'e kadar yükseldi.

Makroekonomik veri tarafında dün ABD'de açıklanan veriler, yüksek borçlanma maliyetlerinin konut talebini azaltmaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre, ABD'de konut başlangıçları kasımda 1 milyon 427 bin ile düşüşünü üçüncü aya taşıdı. İnşaat izinleri de kasımda aylık yüzde 11,2 azalarak 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi.

Öte yandan Noel tatili öncesi artması beklenen perakende satışların zayıf seyretmesi tüketim sektörüne yönelik hisseleri olumsuz etkilerken, bu gelişmelerle New York borsasında dün dalgalı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,28 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,11 artışla 5 günlük düşüşünü sonlandırdı, Nasdaq endeksi ise yatay seyretti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3,72 ile 30 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi ise dün yüzde 0,7'lik düşüşle 104'ün hemen altından kapanmasının ardından bugün yatay seyrediyor. ABD'nin endeks vadeli kontratları yeni güne alıcılı başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa tarafında, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin doğal gaza tavan fiyat uygulanmasında anlaşması ile Hollanda'da işlem gören doğal gaz vadeli kontratları düşüşünü sürdürdü ve yüzde 2,8 azalışla 105,6 avroda dengelendi. Öte yandan Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi üst üste 3. ayında da iyileşme kaydederken, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), kasımda aylık yüzde 3,9 ile beklentilerden fazla düşüş kaydetti.

Küresel çapta tahvil faizlerindeki yükselişe Avrupa tahvil piyasası da katılırken, 10 yıllık tahvil faizi Almanya'da yüzde 2,31, Fransa'da yüzde 2,85 ve İtalya'da yüzde 4,50 ile 8 Kasım'dan bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Bu gelişmelerle dün Avrupa borsalarında da karışık seyir öne çıktı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,42 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kaybederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükseldi. Avro/dolar paritesi 1,06'nın üzerindeki yatay hareketine devam etti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar ise yeni güne alıcılı başladı.

Asya tarafında, Çin'de Kovid-19 vaka sayılarındaki artış ekonomiye yönelik endişelerin gündemde kalmasına neden oluyor. Japonya tarafında ise dünkü BoJ'un kararının ardından tahvil faizlerindeki hızlı yükseliş karşısında bankanın takvim dışı devlet tahvili alım operasyonu düzenlediği belirtiliyor. Veri gündeminin zayıf seyrettiği bölgede pay piyasalarında risk iştahının düşük kalmaya devam ettiği görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,3, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybetti, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğilimini sürdürerek 5.445,92 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu da yüzde 0,50 geliştirerek 5.419,02 puana taşıdı. Dolar/TL, dün yüzde 0,04'lük sınırlı artışla 18,6569'dan kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,6550'den işlem görüyor.

Analistler, merkez bankalarının sıkılaşma adımları ile güçlenen resesyon endişelerinin küresel pay piyasalarını baskılamaya devam ettiğini belirterek, artan tahvil faizleri ve Noel tatili öncesi pozisyon kapatmak isteyen yatırımcı işlemlerinin etkisiyle oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Yurt içi piyasalar

Yurt içi piyasaların pozitif ayrışmaya devam ettiğini aktaran analistler, yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklense de artan kar realizasyonu olasılığı karşısında temkinli olunması gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ABD'de cari işlemler dengesi, tüketici güven endeksi ve 2. el konut satışlarının öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksi

10.00 Almanya, ocak ayı tüketici güven endeksi

16.30 ABD, 3. çeyrek cari denge

18.00 ABD, kasım ayı 2. el konut satışları

18.00 ABD, aralık ayı tüketici güven endeksi