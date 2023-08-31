Piyasalarda gündem yoğun: İşte saat saat takip edilecek veriler

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD'de açıklanan iş gücü piyasası verileri istihdam piyasasında yavaşlamanın hızlandığını gösterirken, Fed'in yılın geri kalanında faiz oranlarını sabit bırakacağına yönelik beklentiler güçleniyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Analistler, ABD'de bugün ve yarın açıklanacak verilerin de önemine dikkati çekerek, özellikle tarım dışı istihdam verisinin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Söz konusu gelişmeler tahvil piyasalarında alış ağırlıklı bir seyri beraberinde getirirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, geçen hafta son 16 yılın zirvesini görmesinin ardından bugün yüzde 4,07'ye kadar geriledi.

Altının ons fiyatı da Fed'in "şahin" politikalarına son verebileceği beklentisiyle yükseliş eğilimini üst üste dördüncü iş gününe taşıyarak 1.945 dolara çıktı.

Söz konusu gelişmelerle New York borsasında Dow Jones endeksi yüzde 0,11, S&P 500 endeksi yüzde 0,38 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa ve Asya borsaları

Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir öne çıkarken, bölgede enflasyon ve resesyon ikilemi varlığını koruyor.

Dün Almanya'da açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 6,1 artarak beklentileri geride bırakırken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek dönem politikalarına yönelik belirsizlikler güç kazanmaya devam etti.

Dün İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,09 yükselirken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,24 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de karışık seyirle başladı.

Asya piyasalarında Çin kaynaklı negatif haber akışı varlık fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor.

Ülkenin en büyük gayrimenkul şirketlerinden Country Garden'ın temerrüde düşebileceği ihtimali risk algısını artırırken, bugün açıklanan veriler de ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterdi. Buna göre, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,7'ye yükselse de daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Japonya'da ise perakende satışlar temmuzda yüzde 6,8 ile beklentilerin üzerinde artarken, sanayi üretimi yüzde 2 azaldı.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kaybetti.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde salı günü düşüş eğiliminde hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 değer kaybederek günü 7.907,13 puandan tamamlarken, gördüğü en yükse seviyeyi 8.013,52 puana taşıdı.

Dolar/TL, dün yüzde 0,6 artışla 26,7013'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 26,7160 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2023 yılının 2. çeyreğinde yüzde 3,32 arttığını öngörüyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, 2. çeyrek GSYH

10.55 Almanya, ağustos ayı işsizlik oranı

12.00 Avro Bölgesi, ağustos ayı TÜFE

14.00 Türkiye, PPK Toplantı Özeti

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15:30 ABD, temmuz ayı kişisel tüketim harcamaları, kişisel gelirler

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları