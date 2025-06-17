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Piyasaların yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentisi ne oldu?

TCMB’nin Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre piyasaların dolar kuru, faiz ve enflasyon tahminleri geriledi.

16 Haziran 2025 | 10:57
Son Güncellenme: 16 Haziran 2025 | 11:39
Piyasaların yıl sonu dolar, faiz ve enflasyon beklentisi ne oldu?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 2025 yılı Haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayınladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 69 katılımcı tarafından yanıtlanan anketin sonuçlarına göre piyasaların enflasyon dolar tahmini geriledi. 

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86’ya geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşti.

FAİZ BEKLENTİLERİ 

TCMB Politika Faiz Oranı (%) Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 49,00 iken, bu anket döneminde yüzde 46,21’e geriledi. Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 46,00 olarak gerçekleşti.

DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ 

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,70 TL iken, bu anket döneminde 43,57 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 46,62 TL’den 47,04 TL’ye yükseldi.

 

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Bedelli başvurusu reddedilmişti, yeni kararını duyurdu
Tekfen Holding temettü tarihi önerisini güncelledi
16 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 1 hissede tedbir kararı (16 Haziran)
Borsada yarın temettü dağıtacak 1 hisse var (17 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 24 şirket
Anadolu Efes'ten (AEFES) bedelsiz onayı duyurusu
Borsada bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (16 Haziran)
Pazartesi günü 3 temettü, 1 bedelsiz var
Borsada bu hafta en çok kazandıran 3 hisse
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Bedelli için başvurmuştu, onay çıkmadı
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