ABD’li pizza devi Domino’s Pizza’nın İtalya’daki franchise işletmecisi, iflas başvurusunda bulundu. Şirket, pizzanın anavatanındaki tüm restoranlarını kapattı.

BBC’nin haberine göre Domino’s Pizza’nın İtalya’daki son restoranları ülkedeki satış noktalarını işleten şirketin iflas başvurusunda bulunmasının ardından kapatıldı.

Domino’s, İtalya’da 2015’ten itibaren müşteri kazanmaya çalıştı. Ancak Domino’s markasının İtalya’daki franchise işletmecisi EPizza SpAEPizza SpA, koronavirüs kısıtlamalarından etkilenmesinin ardından ilk olarak Nisan ayı başlarında iflas başvurusunda bulundu. Şirket, “Covid-19 pandemisi ve uzun süreli kısıtlamalar ePizza’ya ciddi şekilde zarar verdi” dedi.

Şirket ayrıca, geleneksel restoranların teslimat uygulamalarını kullanmaya başlamasıyla artan rekabetle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İtalyan firma, işini 2020’den itibaren küçültmeye başlamıştı. Şirket, 2020 itibariyle şirket İtalya’da 23 satış noktasını doğrudan yönetiyordu. Altı mağaza daha alt franchising yoluyla yönetiliyordu. Karşılaştırmak gerekirse Birleşik Krallık ve İrlanda’nın 1.200’den fazla mağazası var ve bu da onu Avrupa’daki en büyük Domino pazarı yapıyor.

Dünyanın en büyük pizza zinciri, dünya çapında 90’dan fazla uluslararası pazarda, çoğu franchise olarak işletilen 18.300’den fazla mağazaya sahip.

Domino’s İtalya pazarına 7 yıl önce girmişti. Kapsamlı bir eve teslim hizmeti ve ABD tarzı soslar içeren farklı bir menü ile ülkenin geleneksel pizza üreticilerinden sıyrılmayı amaçlamıştı.

KUZEY KUTBUNDA KAR SATMAK GİBİ…

Bir sosyal medya kullanıcısı yaşanan durumu İtalya’da Domino’s açmanın Kuzey Kutbu’nda kar satmaya çalışmak gibi olduğu yorumunu yaptı.

DOMİNO’S NEDEN İTALYANLARA PİZZA SATAMADI

Peki, bu durum neden kaynaklanıyor? CNN’nin analizine göre Domino’s’un İtalya’daki işi göründüğünden daha zordu.

Milano Today tarafından yayınlanan bir rapora göre, Amerikan pizza devi, yerel seçenekleri tercih eden İtalyanları kazanamadığı için mağazalarını resmen kapattı.

Domino’s markasının İtalya’daki franchise işletmecisi EPizza SpA, Milano mahkemesine sunulan bir belgeye göre, iki yıllık pandemi kısıtlamaları sırasında yeterli satış yapmakta zorlandıktan sonra Nisan ayında iflas başvurusunda bulundu.

Food Service tarafından hazırlanan bir rapora göre, şirket 20 Temmuz’da tüm Domino’s mağazalarındaki faaliyetleri durdurdu.

Habere göre bazıları Domino’s’un başarısızlığını, pizzanın anavatanına Amerikan yemekleri ile sızma konusundaki küstah girişimine bağladı. ePizza ise yemek dağıtım uygulamalarının rekabeti nedeniyle iflas ettiğini söyledi.

Mahkeme dosyasına göre Milano merkezli şirket, pandemi sırasında Glovo, Just Eat ve Deliveroo gibi hizmetleri kullanmaya başlayan yerel restoranlardan “benzeri görülmemiş bir rekabet” ile karşı karşıya kaldı.

CNN’nin haberinde “Domino’s, 2015 yılında ePizza ile 10 yıllık franchising anlaşması imzalayarak İtalya pazarına girdiğinde büyük umutlar beslemişti. Mahkeme dosyasına göre, o dönem ülkeye büyük ölçekli bir pizza dağıtım hizmeti sunmayı planladı.