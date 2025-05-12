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  • Polis ve Başkomiser Maaşları Temmuz'da Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon Farkına Göre Tahmini Yeni Maaşlar!

Polis ve Başkomiser Maaşları Temmuz'da Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon Farkına Göre Tahmini Yeni Maaşlar!

Polis memurları ve başkomiserlerin maaşları, 2025 yılının ikinci yarısı itibarıyla yapılacak olan ikinci zamla birlikte yeniden şekillenecek. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon verileri, ilk 4 aylık enflasyon farkını ortaya koydu ve bu durum polis maaşlarına yapılacak olası zam oranını belirginleştirdi.

12 Mayıs 2025 | 14:49
Polis ve Başkomiser Maaşları Temmuz'da Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon Farkına Göre Tahmini Yeni Maaşlar!

Kamu görevlileri gibi polisler de yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Peki, açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre polis maaşlarında ne gibi bir artış bekleniyor?

Polis maaşları, 2025 yılı Temmuz ayı memur ve emekli zammı öncesinde, açıklanan aylık enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanmaya devam ediyor. Mayıs ve Haziran aylarında duyurulacak enflasyon rakamları, memur maaşlarındaki nihai zammı belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkını netleştirecek. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ise ilk 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında enflasyon farkının yanı sıra yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da alacaklar. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre hesaplanan tahmini zamlı polis maaşları:

 

4 Aylık Enflasyon Farkına Göre Tahmini Zamlı Polis Maaşları

2025 yılının ikinci yarısını kapsayan ilk 4 aylık enflasyon farkı %6,94 olarak gerçekleşti.

Bu enflasyon farkının üzerine, memurların toplu sözleşmeden kaynaklanan %5 oranındaki zam da eklenecek.

Bu verilere göre, memurların ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ikinci 6 aylık dönemi için şimdiden %12,29 oranında bir zammı hak etmiş durumda.

Ancak, Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, güncel zamlı maaşlar kesinlik kazanacak.

 

Tahmini Başkomiser Maaşları (Temmuz 2025)

  • Başkomiser (3/1): 73.067 TL (Ocak-Haziran 2025 dönemi maaşı: 65.070 TL)

 

Tahmini Polis Maaşları (Temmuz 2025)

  • Polis Memuru (8/1): 66.151 TL (Ocak-Haziran 2025 dönemi maaşı: 58.910 TL)

Yukarıda belirtilen maaşlar, mevcut 4 aylık enflasyon verisi ve toplu sözleşme zammı dikkate alınarak yapılan bir tahmindir. Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte, Temmuz ayında geçerli olacak net polis ve başkomiser maaşları kesinleşecektir.
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GERİ
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