Polis ve Başkomiser Maaşları Temmuz'da Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon Farkına Göre Tahmini Yeni Maaşlar!

Kamu görevlileri gibi polisler de yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarına zam alıyor. Peki, açıklanan 4 aylık enflasyon verilerine göre polis maaşlarında ne gibi bir artış bekleniyor?

Polis maaşları, 2025 yılı Temmuz ayı memur ve emekli zammı öncesinde, açıklanan aylık enflasyon verileri doğrultusunda hesaplanmaya devam ediyor. Mayıs ve Haziran aylarında duyurulacak enflasyon rakamları, memur maaşlarındaki nihai zammı belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkını netleştirecek. Nisan ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ise ilk 4 aylık enflasyon farkı kesinleşti. Memurlar ve memur emeklileri, Temmuz ayında enflasyon farkının yanı sıra yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı da alacaklar. İşte 4 aylık enflasyon farkına göre hesaplanan tahmini zamlı polis maaşları: