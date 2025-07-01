Powell konuştu: Fed temmuzda faiz indirecek mi?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'a göre, Başkan Donald Trump’ın gümrük vergisi planı olmasaydı ABD Merkez Bankası şimdiye kadar daha rahat bir para politikasına sahip olacaktı.

CNBC'nin haberine göre Powell, tarifelerin ardından ABD'de tüm enflasyon tahminlerinin belirgin biçimde yükseldiğini ve bu nedenle para politikasında beklemeye geçtiklerini belirtti.

Fed, Aralık 2023’ten bu yana politika faizini yüzde 4,25–4,5 aralığında sabit tutuyor. Geçen ay yapılan toplantıda da faiz oranlarında değişikliğe gidilmedi. Fed yetkilileri, 2025 yılı sonuna kadar iki faiz indirimi yapılabileceğini öngörüyor. Ancak Powell, ekonomik verilere bağlı olarak her toplantının ayrı değerlendirileceğini söyledi.

Powell: Tüm kararlar veri akışına göre şekillenecek

Powell, temmuz ayında faiz indiriminin mümkün olup olmadığı sorusuna, “Gerçekten bir şey söyleyemem,” yanıtını verirken, tüm kararların veri akışına göre şekilleneceğini vurguladı. Piyasalarda temmuz toplantısında da faizlerin sabit kalacağı yönünde güçlü beklenti bulunuyor.

Powell, Fed başkanlığı görev süresi 2026’da sona erdikten sonra yönetim kurulunda kalıp kalmayacağı sorusuna ise yorum yapmadı.

Etkinlikte, küresel ticaret politikaları ve ABD’nin gümrük vergileri uygulamaları da gündeme geldi. Trump’ın zaman zaman geri adım attığı tarife kararlarının, küresel piyasalar ve merkez bankaları üzerindeki etkileri sürüyor. ABD borsaları bu süreçte kayıplarını telafi ederken, geleceğe dair belirsizliklerin sürdüğü ifade ediliyor.

Powell konuşmasını, “Fiyat istikrarı, maksimum istihdam ve finansal istikrar sağlayan bir ekonomi sunmak istiyoruz. Bunu nasıl başaracağımız, geceleri beni uyanık tutan şey” sözleriyle tamamladı.