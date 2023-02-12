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Prof. Dr. Naci Görür'e göre deprem açısından riskli iller

Prof.Dr Naci Görür, "Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak depremi durduramayacağımıza göre, zararlarını azaltmak ve depreme dirençli kentler kurarak yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Asıl özet bu!” diyor. Prof. Görür, riskli olarak değerlendirdiği illeri de paylaştı.

12 Şubat 2023 | 15:43
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Prof. Dr. Naci Görür'e göre deprem açısından riskli iller

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deprem gerçeği kendisini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı.

Bilim Akademisi üyesi ve yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, Hürriyet'ten Hazan Aköz Işık'a verdiği röportajda önemli değerlendirmelerde bulundu. Görür, Kahramanmaraş depremlerinin bir bakıma bağıra bağıra geldiğini belirtiyor ve "Malatya’nın Çelikhan, Adıyaman’ın Sincik ilçelerine ve Kahramanmaraş iline dikkat edin. Buralarda deprem bekliyorum’ diye 2020 senesinde söylemiştim" diyor.

Görür, röportajın bir bölümünde "6 Şubat deprem bölgesiyle ilgili bazı endişelerimiz de oldu çünkü Malatya’nın batısında Malatya fayı, kuzeyinde Ovacık fayı var. Depremden sonra bunlarda belirli ölçüde enerji yüklenmiş olabilir ama inşallah etkilenmezler çünkü o zaman bir felaket olur. Bu bölgelerde deprem olur mu veya ne zaman olur bilemeyiz tabii ki; bunun bir matematiği yok çünkü. Yaşadığımız depremler 10 ili çok ciddi şekilde etkiledi. Bu topraklarda yaşayan insanlar olarak depremi durduramayacağımıza göre, zararlarını azaltmak ve depreme dirençli kentler kurarak yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Asıl özet bu" diyor.

Türkiye Deprem Tehlike Haritası

DEPREM AÇISINDAN RİSKLİ İLLER

Görür'ün bir diğer değerlendirmesi ise şöyle:

“Türkiye’de deprem konusunda en tehlikeli bölgelerden biri Marmara Bölgesi. Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu, Marmara Denizi’nin kuzey kesiminden geçiyor. İstanbul ve Tekirdağ yerleşim alanları bu sebeple riskli bölgeler.

Ayrıca Kuzey Anadolu fayının güney kolu çevresindeki Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Edremit de deprem beklediğimiz bölgeler.

İzmir aynı şekilde riskli.

Daha önce konuşsaydık ‘Kahramanmaraş’ derdim. Bunu bugün yaşıyoruz.

Hakkâri bir diğer ilimiz... Erzincan ile Bingöl iline bağlı Karlıova ilçesi arasındaki Yedisu fayında da deprem öngörüyoruz. Adana Havzası ve Hatay’ın İskenderun ilçesindeki faylarda da stres artmış olabilir.”

Röportajın tamamını okumak için tıklayın

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