ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8384
0,056%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2238
0,1461%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0732
0,062%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1135,31
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • PÜİS'ten deprem bölgesi için 'akaryakıt indirimi' kararı

PÜİS'ten deprem bölgesi için 'akaryakıt indirimi' kararı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısı yapılacak 1 lira 30 kuruşluk indirimin Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgelerde bugünden itibaren geçerli olacağını bildirdi.

07 Şubat 2023 | 15:18
0
PÜİS'ten deprem bölgesi için 'akaryakıt indirimi' kararı

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, PÜİS'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde bulunanların yakıt sıkıntısı çekmemesi için çalıştıklarını kaydetti.

Sektörün tüm paydaşları ile teyakkuzda olduklarını ifade eden Okumuş, bu süreçte kötü hava ve yol şartları nedeniyle yakıt alamayan üye bayilerin mutlaka PÜİS'e ulaşmaları çağrısında bulundu.

Türkiye'nin depremler sonrası çok zor günlerden geçtiğine işaret eden Okumuş, şunları kaydetti:

"Bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde yapılacak indirimin, deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ikmal sıkıntısı nedeniyle mağdur olmamaları için ilgili kamu kurumları ve dağıtım şirketlerinin temsilcileri olan PETDER ve ADER Başkanları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda deprem bölgesinde bugünden geçerli olması kararını aldık. Bu konuda destek veren başta EPDK olmak üzere ilgili tüm taraflara ve dağıtım şirketlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bugünler para kazanma günü değil, devletin ve milletin yanında olma günüdür. Gün birlik olma, gün yaraları sarma günüdür. Deprem bölgesinde akaryakıt sorunu yok. Tek sorun kötü hava koşulları."

Akaryakıt ikmalleri devam edecek
Okumuş, vatandaşları mağdur etmeden ikmallere devam edeceklerine işaret ederek, "Kötü hava koşulları nedeniyle iletişimde aksamalar oluyor. O nedenle POS cihazlarında sıkıntı yaşanabilir. Bayilerimizden tahsilat konusunda kimseye zorluk çıkarmamalarını rica ediyoruz. PÜİS olarak biz gerekli yardımı kendilerine yapacağız. Ayrıca hava, yol şartları dışında, keyfi herhangi bir nedenle vatandaşa yakıt ikmali yapmayan bayilerimizin de ağır bir şekilde cezalandırılacağının bilinmesini isteriz." ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesinde bulunanlar bugünden itibaren motorin ve benzinin litresini yaklaşık 1 lira 30 kuruş indirimli alacak.

Etiketler
deprem
0
  • ALTIN GRAM - TL 1135,31 0,28%
  • ALTIN ONS 1874,49 0,22%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8384 0,056%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2238 0,1461%
  • EURO/USD 1,0732 0,062%
  • INGILIZ STERLINI 1,20557 0,12998%
  • JAPON YENI 130,894 -0,151%
  • KANADA DOLARI 1,33986 -0,04029%
  • RUS RUBLESI 72,135 0,4806%
Günün En Çok Okunanları
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti
GERİ
İLERİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL