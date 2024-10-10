Rahmi Koç en büyük hayalini açıkladı: 'Maalesef hiç olamadı'

Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç, Selamlique İstanbul Youtube kanalında yayınlanan '1 Fincan Kahve, 40 Soru' programına konuk oldu. İşte Koç'a sorulan bazı sorular ve yanıtları...

-Çocukken en çok kurduğunuz hayal neydi?

En çok kurduğum hayal hiç programsız plajda bir mayoyla gezmek akşama kadar.

-Peki oldu mu?

Maalesef hiç olamadı. Plajda bile program program, misafir ağırlama şu bu... Hep meşgul olduk.

"YA ODACI OLURDUM YA ÇAYCI"

-Rahmi Bey hangi süper güce sahip olsanız iş hayatınız daha kolay olurdu?

Herhalde bugünkünün iki misli bir çalışma yani gün 24 saat yerine 48 saat olsaydı çok daha işim rahat olurdu diye düşünüyorum.

-Peki iş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?

Ya odacı olurdum ya çaycı.

-Peki bugün sıfırdan bir şirket kuracak olsanız hangi sektöre girersiniz?

Herhalde yapay zekâ, moda o şimdi. Zaman zaman moda değişir. Bazen moda ihracatçılardır, bazen domates salçası yapanlar, bazen otomotiv grubu, şimdi de yapay zekâ moda oldu. Herhalde ben de o yapay zekâ işine girerdim ve bir startup başlatırdım diye düşünüyorum.

-Peki yapay zekânın insanların işini elinden alacağına inanıyor musunuz?

İnsan faktörü katiyen elemine edilemez, ona çok kuvvetle inanıyorum.

İŞ HAYATINDAKİ İDOLÜ HENRY FORD I

-Peki. Başarılı olmaktaki en önemli unsur nedir?

Fırsatları değerlendirmek.

-Giyime olan merakınız nasıl doğdu ve ilham kaynağınız var mı?

Küçükken Avusturyalı bir dadımız vardı, her akşam bizi yıkar, hazır eder, tertemiz giydirir ve babamızın elini öper ondan sonra yatardık. Oradan başladı giyinme merakı. Tabi İngiltere'ye gittik, Amerika'ya gittik, oralarda da gördük insanlar nasıl giyiniyor, nasıl ediyor, ona göre. Biliyorsunuz benim bir ayakkabı dükkânım var, ısmarlama ayakkabı, bir tane terzim var ısmarlama şey yapan. Ayakkabıcının adı da R&R. Tavsiye ederim, bir çift ayakkabı sizin için orada özel yapsınlar.

-Hayatta en çok neye önem verirsiniz?

Hayatta nezaket, dostluk, terbiyeli olmak, nefret etmemek, dedikodu yapmamak... Bunlar benim üzerinde en titizlikle durduğum konulardır.

-İş hayatımda idolüm diyebileceğim kişi...

Henry Ford I.

GENÇLERE TAVSİYESİ

-Son olarak, iş hayatına yeni başlayan gençlere bir tavsiye verecek olsanız sizce bu ne olurdu?

Gençlerin okuldan veyahut üniversiteden çıkar çıkmaz verecekleri karar kendi patronu olarak iş mi kuracaklar yoksa başkasının yanında profesyonel olarak mı çalışacaklar, ona karar vermelerini tavsiye ederdim.