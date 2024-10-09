ARA
DOLAR
34,23
-0,09%
DOLAR
EURO
37,58
-0,21%
EURO
GRAM ALTIN
2885,38
-0,11%
GRAM ALTIN
BIST 100
8932,32
-1,24%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Emlak
  • TOKİ 47 ilde konut ve işyeri satışına başlıyor

TOKİ 47 ilde konut ve işyeri satışına başlıyor

İlan.gov.tr'de yer alan ilana göre TOKİ 47 ilde 151 konut ve 218 işyerini açık artırma ile satıyor. İşte ilanda yer alan detaylar ve gayrimenkullerin bulunduğu iller:

09 Ekim 2024 | 10:11
Son Güncellenme: 09 Ekim 2024 | 10:12
TOKİ 47 ilde konut ve işyeri satışına başlıyor
  • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 şehirde bulunan konut ve işyeri niteliğindeki 369 gayrimenkulü açık artırma usulüyle satışa sunuyor. 
  • İhale 16 Ekim 2024 Saat: 10.30 ve 17 Ekim 2024 Saat:10.30 gerçekleştirilecek. 
  • Ayrıntılı liste ve satış koşullarına www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden ulaşılabiliyor. 
  • İlana göre gayrimenkullere %25 peşin, 72 ay vade; İşyerlerinde ise %15 peşinat 60 ay vade ve %25 peşinat 120 ay vade seçenekleri bulunuyor. 
  • İşte gayrimenkullerin bulunduğu iller:
     

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2885,38 -0,11%
  • ALTIN ONS 2621,56 -0,02%
  • BIST 100 8932,32 -1,24%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,603 0,275%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,36723 0,18282%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,76 -0,1187%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,2336 -0,0901%
  • EURO/DOLAR 1,0966 -0,1466%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5766 -0,2088%
  • STERLIN/DOLAR 1,30919 -0,09196%
Borsa Haberleri
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
GERİ
İLERİ
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
CVK Madencilik (CVKMD) bedelsiz kararını revize etti
Eylülde en çok kazandıran-kaybettiren yatırım araçları belli oldu
BinBin (BINBN) ne zaman borsada işlem görecek?
TAB Gıda’dan (TABGD) geri alım kararı
Bugün iki hissenin fiyatında düzeltme olacak (8 Ekim)
Göknur Gıda'dan temettü kararı
Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak
Borsada bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
BİM Birleşik Mağazalar’dan (BIMAS) geri alım kararı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL