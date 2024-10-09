TOKİ 47 ilde konut ve işyeri satışına başlıyor

- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Türkiye genelinde 47 şehirde bulunan konut ve işyeri niteliğindeki 369 gayrimenkulü açık artırma usulüyle satışa sunuyor.
- İhale 16 Ekim 2024 Saat: 10.30 ve 17 Ekim 2024 Saat:10.30 gerçekleştirilecek.
- Ayrıntılı liste ve satış koşullarına www.emlakmuzayede.com.tr internet adresinden ulaşılabiliyor.
- İlana göre gayrimenkullere %25 peşin, 72 ay vade; İşyerlerinde ise %15 peşinat 60 ay vade ve %25 peşinat 120 ay vade seçenekleri bulunuyor.
- İşte gayrimenkullerin bulunduğu iller: