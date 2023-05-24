ARA
Bist 100
4439,39
-0,71%
Bist 100
Dolar/TL
19,8887
0,1551%
Dolar/TL
Euro/TL
21,4623
0,3521%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0791
0,1913%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1268,26
0,58%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi.

24 Mayıs 2023 | 14:51
0
Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale doğrultusunda Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin Antalya Havalimanı bünyesinde yeni imtiyaz döneminde sahip olacağı akaryakıt ikmal ve depolama tesislerinin inşası ve işletilmesi haklarının Potas Akdeniz Akaryakıt Dağıtım AŞ'ye devredilmesi işlemine koşullu izin verilmesini uygun buldu.

Joy Global S.A.C.'ın paylarının belli bir oranının devralınması suretiyle ortak kontrolünün Mitsui&Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. AŞ tarafından Asisguard Savunma San. Tic. AŞ'nin kontrolünün devralınması işleminin izne tabi olmadığı değerlendirildi.

Cvent Holding Corp'un tek kontrolünün Capstone Borrower Inc. aracılığıyla Blackstone Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Cybereason Inc.'in tek kontrolünün SoftBank Group Corp. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Diversey Holdings Ltd'nin tek kontrolünün Olympus Water Holdings IV, LP aracılığıyla Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Stablex Bilişim Teknoloji AŞ'nin tek kontrolünün Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Borusan Araç Pazarlama Tic. Ltd. Şti'nin tek kontrolünün Borusan Oto Servis ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. AŞ'nin hisselerinin tamamının Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1268,26 0,58%
  • ALTIN ONS 1982,96 0,4%
  • BIST 100 4439,39 -0,71%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,8887 0,1551%
  • EURO/TURK LIRASI 21,4623 0,3521%
  • EURO/USD 1,0791 0,1913%
  • INGILIZ STERLINI 1,23995 -0,11278%
  • JAPON YENI 138,525 -0,044%
  • KANADA DOLARI 1,35431 0,28657%
  • RUS RUBLESI 79,876 -0,3555%
Günün En Çok Okunanları
Bill Gates'ten gelecekle ilgili 3 öngörü
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı
İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı
Yurt dışı oy sayısı 1,6 milyona yaklaştı
Yurt dışı oy sayısı 1,6 milyona yaklaştı
Diş sağlığı sektörü İstanbul’da buluşuyor
Diş sağlığı sektörü İstanbul’da buluşuyor
Koç Holding, Tat Gıda'nın satışı için düğmeye bastı
GERİ
İLERİ
Bill Gates'ten gelecekle ilgili 3 öngörü
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı
"Türkiye'de Yılın Otomobili" seçiminde son viraja girildi: Finalistler...
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı
Yurt dışı oy sayısı 1,6 milyona yaklaştı
Piyasalarda endişeli bekleyiş: Borç limiti daha önce aşılmış mıydı? Aşılırsa ne olur?
WhatsApp'a 15 dakika içinde mesaj düzenleme özelliği geldi
İran’da ilk kez bir Rus bankası temsilcilik açtı
Yurt dışı oy sayısı 1,6 milyona yaklaştı
Diş sağlığı sektörü İstanbul’da buluşuyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL