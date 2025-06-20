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Rekabet Kurulu’dan Google'ın PMAX kampanyasına soruşturma

Rekabet Kurulu, Google'ın Performance Max (PMAX) kampanyası hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

20 Haziran 2025 | 12:14
Son Güncellenme: 20 Haziran 2025 | 12:21
Rekabet Kurulu’dan Google'ın PMAX kampanyasına soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Google'ın PMAX kampanyasıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü kötüye kullanıp kullanmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma başlattı.

Google'ın 2021 yılında tanıttığı kampanya, reklam verenlere Google Ads platformundaki tüm reklam alanlarına tek bir kampanyadan erişme imkanı sunuyor.

Bu kapsamda yapılacak soruşturmada, Google'ın söz konusu kampanya aracılığıyla alandaki gücünü diğer reklam hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklam verenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği değerlendirilecek.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

 

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Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 şirket var
Air Europa iddiası vardı: Türk Hava Yolları'ndan açıklama geldi
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Astor Enerji'den bağlı ortaklık satışı hakkında açıklama
Sabancı Holding'de organizasyonel değişiklik
Yabancıdan üç ayın en yüksek hisse alımı
ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
19 Haziran borsada gün sonu rakamları
Anadolu Efes'ten Rusya açıklaması
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (20 Haziran)
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 2 şirket (19 Haziran)
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
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