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Rekabet Kurulu’ndan Arzum Elektrikli Ev Aletlerine ceza

Rekabet Kurulu, küçük ev aletleri sektöründe faaliyet gösteren Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma sonucu 11,4 milyon lira idari para cezası kesilmesini kararlaştırdı.

30 Mayıs 2025 | 12:14
Rekabet Kurulu’ndan Arzum Elektrikli Ev Aletlerine ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, şirket hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Arzum Elektrikli Ev Aletlerinin, bayilerinin ve distribütörlerinin satış fiyatlarına müdahale ettiğinin ve doğrudan satış yaptığı bazı bayilere distribütörler aracılığıyla satış yapılmasını engellediğinin tespit edildiği aktarıldı.

Şirketin yaptığı uzlaşma başvurusu sonucunda, Kurul tarafından belirlenen para cezasında yüzde 25 indirim uygulandığına işaret edilen açıklamada, Arzum Elektrikli Ev Aletlerine 11 milyon 402 bin 467 lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında ayrıca şirketin bayileri veya distribütörlerine belirli bölge ya da müşteri grubu tahsis ederek satış kısıtlaması uygulayıp uygulamadığının da değerlendirildiği bildirildi.

Şirketten bölge ve müşteri kısıtlamalarıyla ilgili taahhüt alındığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İnceleme sürecinde şirket tarafından sunulan taahhütleri yeterli bulan Kurul, soruşturmayı bu iddialar bakımından sonlandırdı. Bu kapsamda, bayilik sözleşmelerine açıkça, bölge veya müşteri sınırlaması getirilmeyeceği hükmü eklenecek. Tüm bayilere bu konuda bilgilendirme metni gönderilecek, her yıl düzenli olarak rekabet hukuku eğitimleri verilecek." 

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