ARA
DOLAR
40,71
-0,05%
DOLAR
EURO
47,31
0,50%
EURO
GRAM ALTIN
4380,15
0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
11038,32
0,00%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rekabet Kurulu'ndan boya firmasına soruşturma

Rekabet Kurulu, ahşap koruma, bakım ve boya alanında faaliyet gösteren Hemel Boya Kimya ve Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

31 Temmuz 2025 | 15:32
Rekabet Kurulu'ndan boya firmasına soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinden soruşturmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, ahşap koruma, bakım ve boya alanında faaliyet gösteren Hemel Boya Kimya ve Sanayi AŞ'nin yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit etmek ve/veya internet satışlarını kısıtlamak yoluyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırma tamamlandı.

Bu kapsamda, şirket hakkında elde edilen deliller ciddi ve yeterli bulunarak söz konusu teşebbüs hakkında soruşturma açılmasına karar verildi.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL