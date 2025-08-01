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Bedelsiz onayı aldı: Yüzde 900

SPK'nın dünkü bültenine göre 4 şirket bedelsiz sermaye artırımı onayı almıştı...

01 Ağustos 2025 | 11:39
Son Güncellenme: 01 Ağustos 2025 | 11:52
Bedelsiz onayı aldı: Yüzde 900

SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketlerden biri de AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) Şirket bugün KAP'a bedelsiz onayına ilişkin açıklamada bulundu. 

Bildirim şöyle: 28.04.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği üzere Şirketimiz'in 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayesinin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile % 900 oranında artırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılması kapsamında oluşacak yeni sermayenin onayı ve pay ihracı amacıyla aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili onay 31.07.2025 tarihli ve 2025/42 numaralı SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır.

 

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