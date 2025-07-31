Ünlü futbolcu nasıl döner kralı oldu?

Röportajda Galatasaray'dan aldığı ilk teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini belirten Podolski, 'Stadyumda adımın yazdığı formayı görünce çok duygulandım. Doğru bir karar verdiğime daha çok emin oldum" ifadelerini kullandı.

Podolski, Almanya'da ortak olduğu çok sayıda dönerci dükkanı ile de bilinen bir isim. Mangal Döner'in sitesine göre markanın bugün 20'den fazla şehirde 34 şubesi bulunuyor. Peki, Podolski döner işine nasıl girdi? Podolski bu soruyu şöyle yanıtlıyor:

Köln'de bir Türk arkadaşım vardı. Restoran işletiyordu. Günün birinde bana böyle bir teklifte bulundu, ortak olalım dedi. Ben ilk başta bu işler bana uzak, gastronomiden anlamam dedim. Beni ikna etti. Sonra yine oturduk, konuştuk. Restoran işi yapmayalım, biraz daha bistro tarzı, biraz daha bu konspette yapalım dedik. O farklı bir dizayn yapalım diye önerdi. Senin ismin de olacak, farklı ekmekler kullanacağız dedi. O şekilde ikna oldum ve iyi ki oldum. Göründüğü gibi iyi gidiyor.

Podolski "Benim için Türk yemekleri efsane, çok seviyorum" diyor.

İngiliz gazetesi The Sun, 2024 yılında yaptığı bir haberde Podolski'nin Almanya'da kurduğu zincir markalar ile elde ettiği gelirin 210 milyon Euro'ya ulaştığını yazmıştı.