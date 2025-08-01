Koç Holding'ten bilanço değerlendirmesi

Topluluk, son beş yılda kombine bazda toplam 15,2 milyar USD yatırım seviyesine ulaştı.



Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "1926 yılında temelleri atılan Topluluğumuzun önümüzdeki yıl karşılayacağımız ikinci yüzyılına, uzun vadeli stratejik bakış açımız doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz güçlü yatırımlarla hazırlanıyoruz. Küresel belirsizliklerin arttığı bu zorlu dönemde sağlam likiditemiz, dengeli portföy yapımız ve geniş tedarik zincirimiz sayesinde finansal dayanıklılığımızı koruduk. Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında görev yapan 130 bine yakın çalışma arkadaşımızın özverili gayretleriyle başarı çıtamızı daha da yükseltmeye devam ediyoruz" dedi.



Koç Topluluğu’nun Türkiye’nin üretim ve ihracatındaki öncü rolüne dikkat çeken Çakıroğlu, “Topluluğumuz, milli gelirin yüzde 7’sini aşan kombine gelirleri ve Türkiye ihracatındaki yüzde 7'nin üzerindeki payıyla ülkemizin ekonomisine büyük katkı sağlıyor. 155’ten fazla ülkeye yaptığımız ihracatın bir yansıması olarak; Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ‘Türkiye’nin İlk 1.000 İhracatçısı’ araştırmasında bu yıl da zirvede yer almaktan gurur duyuyoruz.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu

"Ford Otosan ihracat şampiyonu"

Araştırmanın mal ihracatları kategorisinde Ford Otosan ‘İhracat Şampiyonu’ olurken, Tüpraş 3. sırada ve Arçelik 9. sırada yer aldı. Ayrıca Ford Otosan, Tüpraş ve TürkTraktör kendi sektörlerinde ‘İhracat Lideri’ seçildi. İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’ araştırmasında da Tüpraş birinciliğini korurken, Ford Otosan ikinci, Arçelik yedinci sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.



Koç Topluluğu’nda 2025 yılının ikinci çeyreğinde öne çıkan gelişmeleri değerlendiren Çakıroğlu, “Enerji grubu şirketlerimizden Tüpraş; 7 uluslararası bankanın katıldığı, yılın en önemli finansman işlemlerinden biriyle, 5 yıl vadeli 500 milyon USD tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

Sürdürülebilirlik bağlantılı bu kredi, Tüpraş’ın Stratejik Dönüşüm Planı çerçevesindeki hedeflerinde ilerlemesine katkı sağlayacak” dedi. Söz konusu planın önemli odak alanlarından biri olan Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) için Tüpraş’ın Türk Hava Yolları ile önemli bir iş birliğine imza attığını hatırlatan Çakıroğlu, şöyle devam etti:

“Tüpraş, bölgenin en önemli havalimanlarından İstanbul Havalimanı'nın ana tedarikçisi konumunda bulunuyor. Yeni iş birliği çerçevesinde Tüpraş tarafından Türkiye’nin ilk Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı üretilerek gelecek yıldan itibaren Türk Hava Yolları’na tedarik edilecek.”



Levent Çakıroğlu: “Ülkemizin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına katkı sağlıyoruz.”



Tofaş'ın, Stellantis Türkiye paylarını devralmasını takiben entegrasyon sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini ifade eden Çakıroğlu, “Koç Topluluğu’nun ve ortağımız Stellantis’in Türkiye’ye duyduğu güveni teyit eden atılımlarla ülkemizin otomotivdeki rekabet gücünün artmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” dedi.



Tek-Art’ın Göcek’teki yeni marina yatırımına da dikkat çeken Çakıroğlu, “Bağlı ortaklığımız Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. ile Yıldız Holding ve Sağlam İnşaat arasında;

Göcek Village Port Marina, Göcek Exclusive Port Marina ve bu alanlarda bulunan otel varlıklarının devralınmasına yönelik pay alım satım sözleşmesi imzalandı. Sözleşme uyarınca ödenecek toplam bedel, kapanış düzeltmesine tâbi olmak kaydıyla 160 milyon USD oldu.

Rekabet Kurulu ve ilgili Bakanlıklardan alınacak izinleri takiben tamamlanacak işlemle, turizm alanındaki yatırımlarımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.



Levent Çakıroğlu: “Sürdürülebilirlik hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerliyoruz.”



Çakıroğlu, 2050 yılında karbon nötr olma hedeflerine doğru kararlılıkla ilerlediklerini belirterek, bu alandaki başarılarının uluslararası düzeyde takdir gördüğünü hatırlattı.

Bu başarılarını, sürdürülebilirlik alanındaki azim ve sorumluluklarının göstergesi olarak değerlendirdiklerini kaydeden Çakıroğlu, “Dünyanın en büyük çevresel raporlama platformu olan CDP’nin (Carbon Disclosure Project) Tedarikçi Katılım Değerlendirmesi’nde ‘Global A’ listesinde yer almaktan gurur duyuyoruz. CDP’nin İklim Değişikliği ve Su Güvenliği Programlarında da Koç Holding olarak liderlik kategorisinde derecelendirildik.

Diğer yandan dünyanın en büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi’nde endüstriyel holding kategorisinde en yüksek %10’luk dilimde yer aldık” dedi.