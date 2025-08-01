ARA
DOLAR
40,46
0,13%
DOLAR
EURO
47,47
-0,08%
EURO
GRAM ALTIN
4444,53
-0,29%
GRAM ALTIN
BIST 100
10596,42
-0,19%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Galatasaray, Osimhen transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

Galatasaray, Osimhen transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ, KAP'a Victor James Osimhen transferi hakkında açıklama yaptı.

31 Temmuz 2025 | 21:47
Galatasaray, Osimhen transferinin detaylarını KAP'a bildirdi

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in transferi konusunda, kulübü SSCN Napoli SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne net 75.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir.
Ayrıca, yapılan anlaşma kapsamında futbolcunun bir sonraki satışından elde edilecek kârın %10'u SSCN Napoli SPA'ya ödenecektir.

Futbolcu ile 2025-2026 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya her bir sezon için net 15.000.000 EUR garanti ücret, net 1.000.000 EUR tutarında sadakat primi ile 5.000.000 EUR tutarında imaj hakkı ücreti ödenecektir.

 

 

 

 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL