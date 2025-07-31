Borsa İstanbul'dan 1 hissede kredili işlem tedbiri (31 Temmuz)

Borsa İstanbul'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EDATA.E payları 1 Ağustos tarihli işlemlerden (seans başından) 29 Ağustos tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecek.

Açıklamada şu bilgiler de var.

Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 05/12/2024 tarihli kararı çerçevesinde yalnızca BIST 50 endeksi kapsamında yer alan paylarda yapılmasına izin verilen açığa satış işlemleri, 23/03/2025 tarihli kararla 25/04/2025 seans sonuna kadar yasaklanmış olup, söz konusu yasak SPK'nın 27/06/2025 tarihli kararıyla 29/08/2025 seans sonuna kadar uzatılmıştır.