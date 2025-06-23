ARA
DOLAR
39,64
-0,09%
DOLAR
EURO
45,95
0,55%
EURO
GRAM ALTIN
4303,62
0,18%
GRAM ALTIN
BIST 100
9141,31
-0,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Rekabet Kurulu’ndan Fakir firmasına ceza

Rekabet Kurulu, Fakir Elektrikli Ev Aletleri firmasına uzlaşma sonucunda, 26 milyon lira ceza verilmesini kararlaştırdı.

23 Haziran 2025 | 14:13
Rekabet Kurulu’ndan Fakir firmasına ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Fakir Elektrikli Ev Aletleri'nin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını belirlediğini, Teknosa, Vatan Bilgisayar ve MediaMarkt arasında dolaylı bilgi değişimine aracılık ederek, topla-dağıt karteline taraf olduğunu tespit etti.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri, soruşturma sürecinde uzlaşma yolunu tercih etti.

Bu kapsamda, verilen idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulayan Kurul, şirkete yaklaşık 26 milyon lira ceza verdi ve böylece soruşturma sonlandırıldı.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4303,62 0,18%
  • ALTIN ONS 3376,2 -0,26%
  • BIST 100 9141,31 -0,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,114 -0,351%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,37368 0,00218%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 78,5 0,029%
  • DOLAR/TURK LIRASI 39,6384 -0,0878%
  • EURO/DOLAR 1,158 0,5017%
  • EURO/TURK LIRASI 45,953 0,5508%
  • STERLIN/DOLAR 1,35265 0,9109%
Borsa Haberleri
Yarın 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
GERİ
İLERİ
Yarın 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Yarın 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
BES yatırımcıları hangi fonları tercih etmeli?
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL