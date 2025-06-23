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Reklam Kurulundan, tüketiciyi yanıltan elektrikli otomobil reklamlarına 15,8 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, elektrikli otomobillerde tüketiciyi yanıltan reklamlara, 15,8 milyon lira idari para cezası kesti.

23 Haziran 2025 | 09:41
Son Güncellenme: 23 Haziran 2025 | 10:16
Reklam Kurulundan, tüketiciyi yanıltan elektrikli otomobil reklamlarına 15,8 milyon lira ceza

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Kurulun aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalara karşı denetimlerini kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

Kurulun, 12 Haziran'daki toplantısında elektrikli otomobiller başta olmak üzere 103 dosya değerlendirildiği belirtilen açıklamada, "Bunlardan 92'si, mevzuata aykırı bulundu. Reklam durdurma cezasıyla birlikte 15 milyon 846 bin 894 lira idari para cezası uygulanmasına ve 8 dosya hakkında da erişim engeli tedbiri alınmasına karar verildi. Elektrikli otomobil reklamlarında bazı üretici ve satıcıların, araçların menzil bilgilerini laboratuvar koşullarında elde edilen WLTP verileri ile sunduğu, bu bilgileri gerçek kullanım koşullarını yansıtmadan, yanıltıcı biçimde tanıttığı tespit edildi." ifadeleri kullanıldı.


Tüketicilerin aldatılmasını önlemek amacıyla menzil bilgisinin hangi test standardına göre tespit edildiğinin reklamda açıkça belirtilmesi gerektiğinin altı çizilen açıklamada, ⁠gerçek kullanımda menzil değerinin değişebileceğinin net şekilde ifade edilmesinin önemine dikkat çekildi. ⁠Açıklamada, hava sıcaklığı, sürüş tarzı, klima ve ısıtıcı kullanımı gibi etkenlerin menzili doğrudan etkilediği bilgisinin tüketiciyle paylaşılması gerektiği aktarıldı.

Bu yılın ilk yarısında 753 dosya mevzuata aykırı bulundu

Öte yandan, 2025 yılının ilk yarısında 838 dosya incelenirken, 753 dosyanın mevzuata aykırı bulunduğu bildirilen açıklamada, toplam 141,1 milyon lira idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Açıklamada, Bakanlık olarak tüketici haklarını koruma, sektörde güven ve şeffaflığı sağlama hedefi doğrultusunda, yanıltıcı menzil beyanları ve benzeri uygulamalara karşı denetimlerin kesintisiz sürdürüleceği de vurgulandı.
 

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