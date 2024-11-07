Sabancı Holding Üst Yöneticisi Cenk Alper'den bilanço değerlendirmesi

Holdingten yapılan açıklamaya göre, dönem boyunca güçlü bilanço yapısını koruyan Sabancı Holding, ilk 9 ayda kombine gelirlerini 868,3 milyar liraya yükseltti. Aynı dönemde, Holding'in kombine Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'ı (FAVÖK) 101,5 milyar lira olarak kaydedildi ve banka dışı segmentte çeyrek bazda FAVÖK marjında artış sağlandı.

Yılın ilk 9 ayında düşük borçluluk oranını sürdüren Sabancı Holding, banka dışı gelirlerinin yüzde 12,6'sını banka dışı yatırımlara ayırarak, zorlu piyasa koşullarına rağmen yatırım iştahını canlı tuttu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Holding Üst Yöneticisi (CEO) Cenk Alper, bu dönemde topluluk şirketleri tarafından atılan tüm adımların stratejik plan doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Bu planı Londra'da yabancı yatırımcılara sunduklarını aktaran Alper, "100'den fazla üst düzey katılımcının yer aldığı konferansta, 2024-2029 dönemini kapsayan 5 yıllık yol haritamızı açıkladık. 'Sürdürülebilir, Dijital ve Ölçeklenebilir' temasıyla üçlü büyüme formülümüzü paylaştık. Önümüzdeki 5 yıllık dönemde, enerji ve iklim teknolojileri, malzeme teknolojileri, mobilite çözümleri ve dijital teknolojiler alanında yatırımlarımızla dengeli bir portföy yapısına ulaşmayı hedefliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Sabancı Holding'in, bugün yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olan net aktif değerini 2029'a kadar 20 milyar dolara çıkarmayı planladığını vurgulayan Alper, "2024'te yüzde 19 seviyesindeki yabancı para gelir oranımızı yüzde 30’un üzerine taşıyacağız. Bu doğrultuda banka dışı yatırım harcamalarımızın (CAPEX) gelirlerimize oranını yüzde 11 seviyesinden yüzde 15-20 aralığına çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışındaki en büyük satın almamızı gerçekleştirdik"

Son dönemdeki yatırımlar hakkında da bilgi veren Alper, "Malzeme Teknolojileri Grubumuz bünyesinde faaliyet gösteren Çimsa, İrlanda merkezli Mannok Holdings'i bünyesine katarak Sabancı Topluluğu'nun en büyük yurt dışı satın almasını gerçekleştirdi. Ayrıca, Temsa, Türkiye'de elektrikli ticari araç pazarında yüzde 67 pazar payıyla lider konumunu sürdürüyor." açıklamasında bulundu.

Türkiye ve ABD'de yenilenebilir enerji yatırımlarına devam ettiklerini kaydeden Alper, "Türkiye'de Enerjisa Üretim'in kurulu gücünü 2026'da 5 bin MW'ın üzerine taşımayı ve yenilenebilir enerjinin payını yüzde 60'a çıkarmayı hedefliyoruz. ABD'de Sabancı Renewables, Oriana Solar projesi için 137 milyon dolarlık finansman sağladı ve bu projedeki tüm finansman işlemlerini tamamladı." bilgisini verdi.

Türkiye genelinde teknoloji ve etki merkezleri

Sabancı Topluluğu'nun iklim teknolojilerinde oyun kurucu olma hedefi doğrultusunda ABD'de füzyon, derin jeotermal ve hidrojen gibi alanlarda çalışmalara devam ettiğini belirten Alper, "Tokamak Energy’ye yapılan yatırım, Sabancı Climate Ventures üzerinden gerçekleştirdiğimiz 13'üncü yatırım olarak öne çıkıyor ve bu girişimler, Sabancı'nın gelecek vizyonunun önemli bir parçasını oluşturuyor." açıklamasında bulundu.

Sabancı Holding'in Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmayı destekleme ve gençlere fırsatlar sunma misyonunu sürdürdüğünü aktaran Alper, "Türkiye çapında başlattığımız Sabancı Gençlik Seferberliği kapsamında, İzmir ve Eskişehir'de ilk Teknoloji ve Etki Merkezlerimizi açtık. 2024 sonuna kadar toplam 8 merkezi hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.