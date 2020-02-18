Sabancı, Temsa'yı geri alıyor! Uzlaşma sağlandı - Ekonomist

Sabancı, Temsa’yı geri alıyor! Uzlaşma sağlandı
Sabancı Holding ve Skoda ana ortağı PPF, Temsa’yı yüzde 50-50 satın almak için uzlaştı.
Skoda ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, Temsa Ulaşım Araçları’nı yüzde 50-50 almak için niyet mektubu imzaladıklarını açıkladılar.
Sabancı Holding’ten yapılan yazılı açıklamada, “Skoda Transportation’ın ana ortağı PPF ve Sabancı Topluluğu, %50-50 ortaklık yapısı ile, Temsa Ulaşım Araçları’nın tamamının satın alınmasını değerlendirmek üzere bir niyet mektubu imzalamıştır. Detaylı incelemenin tamamlanması, ortaklık görüşmelerinin olumlu neticelenmesi ve gerekli izinlerin alınmasına bağlı olarak, satınalma işlemi gerçekleştirilecektir. Skoda Transportation’ın Türkiye’ye olan güveni ve Sabancı Topluluğu’nun ülkesine olan sorumluluğu neticesinde, Temsa Ulaşım Araçları’nın yeniden üretime başlaması ve yeni bir büyüme ivmesi yakalaması hedeflenmektedir” denildi
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