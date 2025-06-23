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Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, şartları neler? Gözler ÖSYM KPSS 2025/5 kılavuzunda

Sağlık Bakanlığı'nın uzun süredir beklenen 18 bin personel alımıyla ilgili süreç hızlanıyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, şartları neler?

23 Haziran 2025 | 15:39
Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, şartları neler? Gözler ÖSYM KPSS 2025/5 kılavuzunda

Sağlık Bakanlığı'nın Mayıs ayında gerçekleştirdiği 15.342 sözleşmeli personel alımının ardından, gözler bir sonraki büyük alım için ÖSYM'ye çevrildi. Geriye kalan 18 bin kişilik personel ve işçi kadrosunun detayları, yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ve İŞKUR başvuru ekranının açılmasıyla netleşecek.

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı Ne Zaman?

Bakanlık tarafından planlanan toplam 37 bin kişilik alımın 19 bini geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlanmıştı. Şimdi sıra, kalan 18 bin kişilik kadronun istihdamına geldi. Daha önceki 19 bin kişilik alıma ilişkin Bakan Kemal Memişoğlu şu açıklamalarda bulunmuştu: "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir." 

Ayrıca, 3.658 sürekli işçi alımının da 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un http://esube.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacağı belirtilmişti.

KPSS Tercih Kılavuzu Henüz Yayımlanmadı

Yılın ikinci büyük alımı olan 18 bin personel temini için branş dağılımları, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025/5 tercih kılavuzu ile belli olacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz resmi bir başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Adayların güncel duyuruları ÖSYM ve İŞKUR'un resmi internet sitelerinden takip etmeleri önem arz ediyor.

19 BİN PERSONEL ALIMI KADROSU

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı alımlara dair kadro ve branş dağılımı aşağıdaki gibiydi:

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADROSU

“Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Aşçı” mesleklerinde işçi alımı gerçekleşti.

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