Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı ne zaman, şartları neler? Gözler ÖSYM KPSS 2025/5 kılavuzunda

Sağlık Bakanlığı'nın Mayıs ayında gerçekleştirdiği 15.342 sözleşmeli personel alımının ardından, gözler bir sonraki büyük alım için ÖSYM'ye çevrildi. Geriye kalan 18 bin kişilik personel ve işçi kadrosunun detayları, yayımlanacak KPSS tercih kılavuzu ve İŞKUR başvuru ekranının açılmasıyla netleşecek.

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı Ne Zaman?

Bakanlık tarafından planlanan toplam 37 bin kişilik alımın 19 bini geçtiğimiz Mayıs ayında tamamlanmıştı. Şimdi sıra, kalan 18 bin kişilik kadronun istihdamına geldi. Daha önceki 19 bin kişilik alıma ilişkin Bakan Kemal Memişoğlu şu açıklamalarda bulunmuştu: "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15.342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2–8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir."

Ayrıca, 3.658 sürekli işçi alımının da 5–9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un http://esube.iskur.gov.tr adresinden elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacağı belirtilmişti.

KPSS Tercih Kılavuzu Henüz Yayımlanmadı

Yılın ikinci büyük alımı olan 18 bin personel temini için branş dağılımları, başvuru şartları ve diğer tüm detaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak 2025/5 tercih kılavuzu ile belli olacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı için henüz resmi bir başvuru kılavuzu yayımlanmadı. Adayların güncel duyuruları ÖSYM ve İŞKUR'un resmi internet sitelerinden takip etmeleri önem arz ediyor.

19 BİN PERSONEL ALIMI KADROSU

Mayıs ayında Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı alımlara dair kadro ve branş dağılımı aşağıdaki gibiydi:



BİYOLOG 10



BÜRO PERSONELİ 215



ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75



DESTEK PERSONELİ 15



DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44



DİYETİSYEN 74



EBE 1280



FİZYOTERAPİST 121



GERONTOLOG 6



HEMŞİRE 7.597



İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27



ODYOLOG 17



PERFÜZYONİST 25



PSİKOLOG 30



SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2



SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397



SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25



SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146



SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91



SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10



SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225



SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135



SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132



SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26



SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71



SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786



SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10



SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314



SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17



SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50



SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17



SOSYAL ÇALIŞMACI 67



TEKNİKER 235



TEKNİSYEN 273



SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI KADROSU



“Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi (Silahsız), Klinik Destek Elemanı (Hastane), Aşçı” mesleklerinde işçi alımı gerçekleşti.