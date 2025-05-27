Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama: Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayın izleme linki

Sağlık Bakanlığı 3.658 işçi alımı kura çekimi canlı yayını, resmi Youtube hesabından yayınlanmaya başladı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ile birlikte 3 bin 658 işçinin asil aday olarak ismi tescillenmiş olacak. İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı izleme ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, 27 Mayıs tarihinde tamamlanacak. Kurada kazanan adaylar, belge işlerini tamamlayarak Kurban Bayramının akabinde görevlerine başlayacak. Tüm detaylar YHGM üzerinden yayımlanacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEME LİNKİ

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi canlı yayını, 10.00 itibariyle Youtube üzerinden erişimde yer alacak. Adaylar, aşağıdaki ekran üzerinden canlı yayını anbean takip edebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır.

Adaylar, Kura sonuçlarını aynı gün saat 22:00’den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ayrıca öğrenebilecektir.

İllerin Kura çekiliş sırası: Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce ili, Merkez Teşkilatı.

NİHAİ LİSTE BELLİ OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 3658 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden yayımlanan nihai aday listesi belli oldu. Bu liste kuraya katılacak adayları kapsayacak.

Nihai aday listesi, başvurusu kabul edilen ve kura çekimine katılmaya hak kazanan kişilerin yer aldığı listedir. Bu liste kazananları değil, kuraya katılacakları gösterir. Listede yer alan adaylar, 27 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak kura çekimi ile belirlenecek ve kuradan çıkan isimler mülakatsız olarak işe alınacak.

Nihai isim listesi için;

İŞKUR e-şube adresine gidin.

“İş Arayan” bölümünden giriş yapın.

“İş Başvurularım” sekmesine tıklayın.

Sağlık Bakanlığı başvurunuzu görüntüleyin.

“Nihai Aday Listesi” bağlantısına tıklayarak listeye erişim sağlayabilirsiniz

NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYIN



SAĞLIK BAKANLIĞI HANGİ KADRO VE İLLERE ALIM YAPACAK?

Sağlık Bakanlığı Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Samsun, Diyarbakır, Edirne ve diğer tüm illere işçi alımı yapacak. Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, özel güvenlik görevlisi için açılan toplam kadrolar ise illere göre farklılık gösterecek. Her il için açılan kadronun 3 katı kadar asil ve yedek aday belirlenecek.