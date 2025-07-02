Sağlık raporu ücretleri: Ehliyet yenileme için sağlık raporu ücreti ne kadar, nasıl ödenir?

Sağlık Bakanlığı, uzun süredir beklenen önemli bir düzenlemeyi hayata geçirerek, belirli özel amaçlı sağlık raporları için ödeme işlemlerini tamamen dijital ortama taşıdı. Bu yeni uygulamayla birlikte, artık ehliyet yenileme, silah ruhsatı başvurusu ve psiko-teknik değerlendirme gibi özel nitelikli sağlık raporları için ücret ödemesi zorunlu hale geldi. Haziran ayı itibarıyla yürürlüğe giren bu uygulama kapsamında, rapor ücretleri belirlenen dijital kanallar aracılığıyla tahsil edilecek. Bu adım, hem ödeme süreçlerini kolaylaştırmayı hem de şeffaflığı artırmayı hedefliyor.

2025 Özel amaçlı sağlık raporu ücretleri ne kadar?

Sağlık Bakanlığı'nın "Ek-2 Sağlık Hizmetleri Fiyat Tarifesi"ne göre, 2025 yılı için özel amaçlı sağlık raporu ücretleri güncellendi. Artık belirli raporlar için ödenecek ücretler netleşti.

İşte belirlenen güncel sağlık raporu ücret listesi:

Tek Hekim Sağlık Raporu: 300 TL

Tek Hekim Sağlık Raporu (Aile Hekimliği): 250 TL

Sağlık Kurulu Raporu: 1.250 TL

Silah Ruhsatı için Sağlık Kurulu Raporu: 1.500 TL

Sürücü Raporu (Tek Branş): 300 TL

Sürücü Raporu (İki Branş): 450 TL

Sürücü Raporu (Sağlık Kurulu): 750 TL

Uçucu Raporu (Sivil - Sınıf I): 5.250 TL

Uçucu Raporu (Sivil - Sınıf II): 3.750 TL

Dalgıç/Denizaltıcı Raporu (Sivil): 3.750 TL

Psiko-teknik Değerlendirme (Psikiyatri Muayenesi): 300 TL

Bu ücretler, Haziran ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme kapsamında belirlendi. Ödemeler, Sağlık Bakanlığı'nın dijital kanalları üzerinden kredi kartı/banka kartı veya Havale/EFT yoluyla yapılabiliyor. Aile hekimliği birimlerinde yapılan rapora esas muayene işlemlerinin ise ücretsiz olduğu belirtildi.

SAĞLIK RAPORU ÜCRETİ NASIL ÖDENİR?

Sağlık Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, aile hekimliği birimlerinden alınacak özel amaçlı sağlık raporları için belirlenen bir ücret ödenmesi gerekiyor. Bu süreçte hem işlem kodu alma hem de ödeme yapma aşamaları için çeşitli yöntemler sunuluyor.

İşlem Kodu Alma Yöntemleri (3 Farklı Yol)

Özel amaçlı sağlık raporu almadan önce bir işlem kodu edinmeniz gerekiyor. Bu kodu alabilmeniz için üç farklı yöntem bulunuyor:

Online Uygulama Üzerinden:

www.sbos.saglik.gov.tr adresine girerek rapor almadan önce işlem kodunuzu online olarak oluşturabilirsiniz.

Fiziki Başvuru (Aile Hekiminize Direkt):

Rapor için doğrudan aile hekiminize başvurabilirsiniz. Muayeneniz tamamlandıktan sonra aile hekiminiz tarafından e-Raporunuz oluşturulacak ve size özel bir işlem kodu üretilecektir.

SMS ile Başvuru:

T.C. kimlik numaranızı ve istediğiniz rapor türünün kısa adını yazarak 2023'e mesaj gönderebilirsiniz. Ödeme yapmanız için gerekli olan işlem kodu size SMS olarak iletilecektir.

Örnek SMS Metni: 12345678901 surucu (Burada "12345678901" T.C. Kimlik numaranızı, "surucu" ise rapor türünü temsil eder.)

SMS Rapor Kısa Adları:

Sporcu: sporcu

Sürücü: surucu

Genel Tıbbi Değerlendirme: genel

İş Sağlığı ve Güvenliği: iş

Hac/Umre İçin Parmak İzi: hac

Yivsiz Av Tüfeği: yivsiz

Akli Meleke: aklimeleke

Rapor Ücreti Ödeme İşlemi

İşlem kodunuzu aldıktan sonra muayene öncesinde veya sonrasında ödemenizi yapmanız gerekiyor. Ödeme için iki ana yöntem mevcuttur:

Online Ödeme (Kredi Kartı/Banka Kartı ile):

www.sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden, işlem kodunuzu kullanarak kredi kartı veya banka kartınızla online ödeme yapabilirsiniz.

Havale/EFT Yoluyla:

Belirtilen banka hesaplarına Havale/EFT yoluyla da ödeme yapabilirsiniz.

HALK BANKASI:

Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı

IBAN: TR500001200945200027000001

VAKIFBANK:

Hesap Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı

IBAN: TR500001500158007356781973

Önemli Not: Aile hekimliği birimlerinde yapılan rapora esas muayene işlemleri ücretsizdir. Ücret, sadece raporun oluşturulması ve sistem üzerinden onaylanması için tahsil edilir.

Rapor Oluşturma ve Erişme Süreci

Ödeme süreci başarıyla tamamlandıktan sonra raporunuz oluşturulacaktır. Hazırlanan rapora e-Nabız ve e-Devlet platformları üzerinden kolayca erişebilir ve ilgili kurumlar ile paylaşabilirsiniz.

İade İşlemleri

Belirli durumlarda ödenen ücretin iadesi de mümkündür:

Aile hekimi tarafından düzenlenen raporda kişinin bir üst basamağa sevk edilmesi kararı verildiğinde,

Ödeme yapıldıktan sonraki 5 iş günü içerisinde e-Rapor hizmeti alınmaması durumunda,

Otomatik olarak iade işlemi gerçekleştirilecektir.

Bu yeni sistem, özel amaçlı sağlık raporu alma sürecini daha düzenli ve erişilebilir hale getirmeyi amaçlamaktadır.