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Sanayi üretimi geriledi

Sanayi üretim endeksi, nisanda aylık bazda yüzde 4,9, yıllık bazda yüzde 0,7 azalış gösterdi.

10 Haziran 2024 | 11:00
Sanayi üretimi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, nisanda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,5 azaldı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 3,45 azalış oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,9 azalış kaydetti.

Söz konusu ayda sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,3, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,7 azalış gösterdi.

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