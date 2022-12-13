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Sanayi üretimi verileri açıklandı

Sanayi üretim endeksi ekimde aylık bazda yüzde 2,4, yıllık bazda yüzde 2,5 arttı.

13 Aralık 2022 | 10:07
Son Güncellenme: 13 Aralık 2022 | 10:27
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Sanayi üretimi verileri açıklandı

Buna göre, ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,5 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 3,1 artış oldu.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, endeksin, ekimde geçen yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 7,4, elektrik gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektöründe yüzde 4,8 azaldığı, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 3,7 arttığı görüldü.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ekimde eylül ayına kıyasla yüzde 2,4 artış gösterdi.

Söz konusu ayda bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,1 azaldı.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin, ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalmasını bekliyordu. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 0,2 azalacağı öngörülmüştü.

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