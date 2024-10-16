Sanayicinin arsa sıkıntısı: "Fiyatlar Avrupa ve Amerika'yı geçti, üretici kirada"

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder, son dönemde ihracatçıların en çok şikayet ettiği konuların başında gelen kurlarla ilgili olarak kurun seviyesinden ziyade üretimde verimliliğe ve rekabetçiliğe odaklanılması gerektiğini söyledi.

Türkiye'de çok ciddi bir verimlilik probleminin olduğunun altını çizen Önder, "Kur önemsiz demiyorum ama biz aslında baktığımız yerden değil, hep bakmadığımız yerden golü yiyoruz. Kur, faiz veya enflasyon bir sonuçtur ve onu oraya getiren bir süreç var. Türkiye'de iş dünyasının gerçekten Türkiye'nin yapısal sorunlarını konuşması gerekiyor. Verimlilik çok ciddi bir sorun haline geldi. Dünya endüstri 4.0'a geçerken biz halen endüstri 2.5'tayız. Bunu şöyle tarif edebiliriz; elektriği bulduk ama otomasyona geçemedik. Sanayimiz hep iş gücüne dayalı bir şekilde gidiyor. İçeride enflasyona bağlı iş gücü fiyatları artınca para kazanabilmek için bu sefer dolar çıksın diyorsun ve bir sarmala giriyorsun. Türkiye'nin verimlilik başlığı altındaki en önemli unsurlar olan dijital dönüşümü, sanayi dönüşümünü, yeşil dönüşümü ve insan kaynağı dönüşümünü kavrayabilmesi, bunun üzerine çalışması gerekiyor. Ama biz devamlı aynı konuları gündem yaptığımız için bunların hiçbirisine bakamıyoruz." dedi.

Türkiye'deki insan kaynağı problemine da farklı bir bakışla yaklaşılması gerektiğini vurgulayan Önder, "Öncelikle Türkiye'de iş gücü katılım oranı gelişmiş ekonomilere göre oldukça düşük, bunun farkına varmamız lazım. İkincisi Türkiye'de hizmet sektörü büyüyor. Bütün ekonomiler önce tarımla sonra sanayi ile ardından da hizmetle büyür. Biz bu dönüşümün sancısını çekiyoruz. Sanayiden hizmet sektörüne ciddi bir insan kaynağı transferi oluyor. Sanayide karlılık düşük, yüksek maaş veremiyor ama hizmet sektöründe karlılık daha iyi ve insanlar daha rahat çalışma ortamları için buraları tercih ediyorlar. Ya bununla ilgili eleman yok diye devamlı şikayet edeceksin ya da işte otomasyon yapacaksın. Örneğin biz son iki yıldır üretim hattımızı tamamen robotlara çevirdik." diye konuştu.

MARMARA'DA SANAYİ ARSASI FİYATLARI AVRUPA'YI VE AMERİKA'YI GEÇTİ

Türkiye'de sanayinin ve dolayısıyla ihracatçının en önemli problemlerinden birinin de arsa fiyatları olduğuna işaret eden Önder, bu durumun rekabetçiliğin önünde de çok büyük bir engel olduğunu belirtti. Türkiye'de sanayinin en yoğun olduğu yerlerden birisi olan Marmara Bölgesi'ndeki arsa fiyatlarının Avrupa'yı, Amerika'yı geçtiğini vurgulayan Önder, "Şu anda birçok üretici ve sanayici kirada. Çünkü bir yer almaya kalksan 15 yıllık kazancını toprağa yatırmak zorunda kalıyorsun. Yıllarca kazandığın parayı bir fabrika arsası almaya verince de otomasyona, tasarıma, dijital dönüşüme, yüksek teknolojiye ve Ar-Ge'ye yeterli para kalmıyor. Eğer üretim olacaksa bu sanayi arsalarının doğru ellerde olması ve tüm Türkiye'ye yayılması gerekiyor." dedi.