Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 35 ilde 303 arsayı 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde açık artırma yöntemiyle satacak. TOKİ'den yapılan duyuruda yer alan bilgiler şöyle:
YÜZDE 25 PEŞİNAT, 48 AY VADE İMKANI
- Alıcılar; konut, ticaret, sanayi, plansız arsalar, sosyal kültürel tesis alanları ile akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara, yüzde 25 peşinat ve 48 ay vade ile sahip olabilecek.
ARSA SATIŞI YAPILACAK İLLER
- Muhammen bedeli 13 milyar 553 milyon 938 bin 598 lira olan toplam 2 milyon 882 bin 535 m2 büyüklüğündeki Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli,Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Muş, Sakarya, Şanlıurfa ve Yalova'da bulunan 303 arsa, açık artırmayla satılacak.
AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ
- Açık artırmalar, 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde saat 10.30'da Ankara Bilkent Otel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda yapılacak. Ayrıca internetten üzerinden de (www.emlakmuzayede.com.tr) teklif verilebilecek.
- Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" internet adreslerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.