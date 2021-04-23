IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, 25-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında İstanbul Büyükçekmece’deki Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde her zaman olduğu gibi fiziki olarak gerçekleştirilecek. Türkiye’nin ve dünyanın savunma sanayii devlerinin en önemli buluşma platformu olan IDEF’21’e, yurt içinden ve yurt dışından 1.000’in üzerinde firmanın katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından organize edilen IDEF’21, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na şu ana kadar 24 bakan katılacağını bildirdi. Fuara katılacak heyetlerde bakanların yanı sıra Bakan Yardımcısı, Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkan Yardımcısı, Hava Kuvvetleri Komutanı, Kara Kuvvetleri Komutanı, Deniz Kuvvetleri Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Emniyet Genel Müdürü ve Müsteşar seviyesinde üst düzey yetkililer yer alıyor. IDEF 2019 yılında, 71 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 151 heyet ve 588 heyet üyesi ağırlanmıştı.

IDEF’21’e yurt dışından resmi heyet davetleri arttı

15’inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda, geçmiş fuarlarda olduğu gibi mütekabiliyet esasına dayalı olarak yurt dışı heyet davetleri, T.C. Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşları, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yapıldı. İki yılda bir düzenlenen IDEF’e bu yıl, yurt dışı heyetlerin ilgisi çok yüksek. IDEF’21 için hazırlıklar sürerken, davet edilen heyet sayısı 446’ya yükseldi. Bu davetlere geçtiğimiz fuarlara göre çok daha erken dönüşler alınmaya başlanırken, Nisan başı itibariyle 95 heyet, fuara katılacağını bildirdi. Fuar açılışına kadar bu sayının artacağı vurgulanıyor.

IDEF’21, hibrit fuar deneyimini de yaşatacak

IDEF’21, katılımcılarına dijital uygulamaların etkin bir şekilde kullanıldığı “yeni nesil hibrit fuar” deneyimini de yaşatacak. Tüyap tarafından özgün olarak geliştirilen ve akıllı eşleştirme sistemi ve özel algoritmalar kullanılarak oluşturulan dijital platformlar, savunma sanayii profesyonellerinin yeni iş birlikleri kurmasına katkı sağlayacak. IDEF’te bu yıl da verimli ve güvenli bir fuar ortamı için her türlü önlem alınarak, COVID-19 tedbirleri titizlikle uygulanacak.