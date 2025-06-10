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Sayıştay Daire Başkanlığına Zekeriya Tüysüz seçildi

Sayıştay Genel Kurulunun bugünkü toplantısında, 5. Daire Üyesi Zekeriya Tüysüz, Daire Başkanlığı görevine seçildi.

10 Haziran 2025 | 17:07
Sayıştay Daire Başkanlığına Zekeriya Tüysüz seçildi

Sayıştay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sayıştay Genel Kurulu bugün toplandı. Genel Kurulda Daire Başkanlığına seçilen 5. Daire Üyesi Tüysüz, 3 Haziran 1966'da Trabzon'da doğdu.

Tüysüz, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu.

1992'de Sayıştayda göreve başlayan Tüysüz, 2000'de Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans, 2009'da da Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi anabilim dalı Siyaset ve Sosyal Bilimler dalında doktora yaptı.

Tüysüz, "Siyaset Teorisinde Mükemmeliyetçilik" isimli kitap da yayımladı.

2011'de TBMM Genel Kurulunca Sayıştay üyeliğine seçilen Tüysüz, 2 Kasım 2018-5 Temmuz 2021 tarihlerinde Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babası olan Tüysüz, İngilizce biliyor.

 

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Maliye'nin radarında temettü gelirleri var: 1725 kişi listede
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Yeni haftada kesinleşmiş 1 bedelli, 2 temettü var
Her açıklama olumsuz etkiliyor: Gerilim tırmandıkça hisseler düştü
Dün iki şirket temettü miktarını güncelledi
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Türkiye Sigorta (TURSG) temettü miktarını güncelledi
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