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  • Şekerbank ve TESK esnafa özel finansman desteğini duyurdu

Şekerbank ve TESK esnafa özel finansman desteğini duyurdu

Şekerbank, "Kapımız Esnafa Açık" platformu kapsamında Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ile esnafa özel gerçekleştirdiği finansman desteği işbirliğini yenilediğini duyurdu.

12 Haziran 2025 | 12:56
Son Güncellenme: 12 Haziran 2025 | 12:57
Şekerbank ve TESK esnafa özel finansman desteğini duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği kapsamında Şekerbank, TESK'e bağlı esnaf müşterilerinin 500 bin liraya kadar olan nakit ihtiyacını, 6 ay anapara ödemesiz dönem ve 48 aya varan vade imkanı ile karşılayacak.

Protokolü Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken arasında imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ ve İşletme Bankacılığından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Üst, esnaflarının Türk ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu belirtti.

Üst, "Anadolu esnafının gelişimine katkı sağlamak ve sorunlarına çözüm üretmek amacıyla aynı tarihte kurulmuş iki köklü kurum olarak, bu ortak misyonumuzu daha da ileriye taşıyan yeni projelerle bir kez daha esnafımızın yanında olmaktan memnuniyet duyuyoruz. TESK ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle esnaf ve sanatkarlarımızın işlerini büyütmelerini ve finansal yüklerini hafifletmeyi amaçlıyoruz. 'Kapımız Esnafa Açık' platformumuz ile yerel ekonominin güçlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmelerinde bulundu.

- "Bu işbirliğinin devamının esnafımız için önemli olduğunu düşünüyoruz"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de esnaf ve sanatkarlara sunulan her türlü değerin önemli olduğunu, TESK'in Türkiye'nin en güçlü sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu belirtti.

Palandöken, şunları kaydetti: "TESK olarak esnaf ve sanatkarlarımıza fayda ile birlikte ek avantajlar sağlayan iş birliklerinin her zaman destekçisiyiz. Esnaf ve sanatkarları desteklemek ekonomiye önemli bir katma değer sağlayacaktır. Bu kapsamda, Şekerbank ile gerçekleştirdiğimiz ve esnafımıza özel avantajlar sunan bu işbirliğinin devamının esnafımız için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu destek paketinin ilerleyen zaman içerisinde daha da artırılarak esnafımızın işlerini büyütmesine katkı sağlamasını umuyor, devam eden iş birliğimizin esnafımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

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Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
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Tarih kesinleşti, bugün temettü dağıtacak: 5,26 TL
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THY, Mayıs 2025 rakamlarını açıkladı
Erdemir Ereğli'den 'rezerv' açıklaması var
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Borsada işlem gören şirket duyurdu: Konkordato için 3 ay ek süre verildi
Mavi Giyim'den geri alım kararı
Coca-Cola'dan soruşturma açıklaması
Bugün kar payı avansı dağıtacak 1 şirket var
İlk çeyrekte bilançosuyla öne çıkan 28 şirket
10 Haziran borsada gün sonu rakamları
Borsa İstanbul'dan 3 hissede tedbir kararı (10 Haziran)
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