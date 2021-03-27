Sena Turizm, CEO’luk bayrağını Kemal Erdoğan’a teslim etti.

Sena Turizm CEO’su Kemal Erdoğan, “Sena Turizm olarak 2021 yılına yoğun yatırımla başladık. Bu yatırım sadece filo ve araç olarak gerçekleşmedi. Personelimizin rahat ve verimli çalışmasına yönelik olarak da sosyal donatılara yatırım yaptık. Süreçlerin sağlıklı ve verimli sürdürülebilmesine yönelik olarak teknoloji ve bilişime de yatırım yaptık. Filomuza 8 adeti otobüs, 20 adeti midibüs ve 15 adeti de minibüs olmak üzere 42 adet yeni araç katıldı. Böylelikle filomuz 250 aracın üzerine çıktı. Sena Teknik A.Ş. kuruldu. Filo ihtiyaçları doğrultusunda teknik servis ve destek birimi oluşturuldu. Personelimizin dinlenmesi ve kişisel bakımlarını sağlamalarına yönelik olarak Sena Sosyal tesisleri kuruldu. Yol güvenliğini ve kaliteyi en üst seviyeye çıkarmak amacıyla 7/24 hizmet verecek Eğitim ve Denetim otobüsümüzde hazır. Araç görevlendirme, denetim ve takip işlemlerini kendimize özel telefon uygulamalarıyla dijital bir ortama taşıdık, bu sayede verimliliğimizi arttırdık aynı zamanda da süreci hızlandırdık. VIP araçlarımızı yenileyerek konfor standartlarını yükselttik. Tüm Türkiye genelinde de hizmet noktalarımızı arttırmaya devam ediyoruz” dedi.

Sena Turizm ile hedeflerini de açıklayan CEO Kemal Erdoğan, “İdealimiz Türkiye’de başarıyla uyguladığımız iş modelini ve oluşan know-how’ı dünyanın bize ihtiyaç duyulan her noktasında başarıyla uygulamaktır” dedi.

ERDOĞAN: İŞİMİZ YÜKTE AĞIR, PAHADA HAFİF

Taşımacılık sektörünü de değerlendiren Erdoğan, “Turizm taşımacılığının sektörün en kritik süreçlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Yurdumuza gelen misafirlerin ilk aldığı hizmet, otel transferi oluyor. Benzer şekilde misafirlerimiz ayrılırken yine en son biz uğurluyoruz. İlk izlenimin ve son izlenimin insanlar üzerindeki etkisi büyük. Bu iki noktada oluşabilecek sorunların telafisi çok daha zor oluyor. Bu bağlamda turizm taşımanın hak ettiği değeri görmediğini, aşırı fiyat odaklı düşünüldüğü ve bir tasarruf kalemi gibi algılandığını üzülerek görüyorum. Modern araçlarla, özenle, güvenli, dakik ve hijyenik bir ulaşımın müşteri memnuniyetine çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. İşimizin yükte ağır pahada hafif olmasını kısmen kabulleniyor olsak da zaman zaman zor dönemleri fırsat bilip “yok pahasına” iş yaptırılmaya çalışılmasının bütün sektör için daha ağır bedelleri olacağını düşünüyorum.” dedi.