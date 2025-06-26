Seyahatsever 2025 başvuruları ne zaman başlayacak? GSB Seyahatsever başvuruları nasıl yapılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen Seyahatsever Projesi, seyahat etmeyi seven gençlere büyük bir kolaylık sağlıyor. Proje kapsamında, 18-30 yaş arasındaki gençler, Bakanlığa bağlı yurtlarda ücretsiz konaklama imkanından faydalanabiliyor. Bu program, özellikle yaz tatillerinde farklı şehirleri keşfetmek isteyen gençlerin konaklama yükünü hafifleterek, daha fazla yeri ziyaret etmelerine olanak tanıyor.

GSB SEYAHATSEVER 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen ve gençlere KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunan Seyahatsever 2025 programı için resmi başvuru tarihleri henüz belirlenmedi.

Geçtiğimiz yıl, 2024 başvuruları 8 Temmuz - 25 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da benzer bir takvimde başvuruların başlaması bekleniyor ancak GSB'den konuya ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılmadı.

Seyahatsever programından faydalanmak isteyen gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurularını ve sosyal medya hesaplarını yakından takip ediyor. Resmi açıklamaların önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

SEYAHATSEVER PROJESİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından sunulan Seyahatsever Projesi kapsamında, 18-30 yaş arasındaki gençler, yurtlarda ücretsiz konaklama imkanından faydalanmak için önceden rezervasyon yapmak zorunda.

Projeden yararlanmak isteyen gençlerin, konaklamak istedikleri tarihten en az bir gün önce ALO GSB 444 0 472 çağrı merkezini arayarak rezervasyon yaptırmaları gerekiyor. Bu sayede gençler, tercih ettikleri şehirdeki GSB yurtlarında 5 gün boyunca ücretsiz konaklama fırsatından yararlanabilecekler.

SEYAHATSEVER PROJESİ ŞARTLARI NELER?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) yaz boyunca devam edecek olan Seyahatsever Projesi, gençlere KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sunmaya devam ediyor. Projeden faydalanmak için öğrenci olma şartı aranmıyor, bu da daha geniş bir genç kitlenin programdan yararlanabilmesini sağlıyor.

Konaklama ve Rezervasyon Kuralları:

Rezervasyon: Yurtlarda konaklamak isteyen gençlerin, konaklayacakları yurda en az bir gün önceden ad, soyad ve TC kimlik numaralarıyla rezervasyon yaptırmaları gerekiyor.

Süre Sınırlaması: Bir ilde en fazla 5 gece konaklama yapılabiliyor.

Giriş-Çıkış Saatleri: Yurtlara ilk giriş saati 13.00 olarak belirlendi. Odaların boşaltılacağı gün ise en geç saat 13.00'e kadar çıkış yapılması gerekiyor. Konaklama süresince yurttan en erken çıkış saati 05.00, en son giriş saati ise 01.00 olarak belirlendi.

Oda Temizliği: Yurtlarda her gün temizlik yapılması amacıyla saat 13.00-17.30 arası odaların boşaltılması gerekiyor.

Davranış Kuralları: Konaklama süresince huzur bozucu davranışlarda bulunan misafirlerin konaklamaları sonlandırılacak.

Bu kurallar, projenin düzenli ve verimli bir şekilde işlemesini sağlamanın yanı sıra, yurtlarda konaklayan diğer gençlerin de rahat bir ortamda kalmasına olanak tanıyor.