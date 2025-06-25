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Şimşek: Enflasyonda beklentileri tüm kesimlerde geriledi

Haziranda enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğine dikkati çeken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Enflasyonda hane halkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir." dedi.

25 Haziran 2025 | 12:18
Şimşek: Enflasyonda beklentileri tüm kesimlerde geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Haziran 2025 dönemi "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni değerlendirdi.

Haziranda enflasyon beklentilerinin tüm kesimlerde gerilediğine dikkati çeken Şimşek, hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisinin geçen aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldığını belirtti.

Şimşek, reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüşün devam ettiği bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Hane halkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir. Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurt içi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir."

 

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Bugün 3 şirket yatırımcısına temettü dağıtacak
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BİM'de (BIMAS) üst düzey yönetici değişikliği
BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
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